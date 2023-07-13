十輪投票！一審主任檢察官 44入圍名單今晚出爐

法務部檢審會9位民選委員今天公告44名一審檢察官調升主任檢察官入圍名單，龍頭台北地檢署有7人入圍，名單明天上午提交檢審會追認，由法務部長蔡清祥近日圈選。

民選委員表示，本屆檢審會9位民選委員今天下午召開人選推薦會議，各地檢推薦名單共61人，其中有2人調二審辦事，經核定缺額為29位，檢審會依規定應提名1.5倍44人，並經10輪投票後人選出爐。

依各地檢推薦名單（期別）排序，台北地檢有林逸群（49）、葉耀群（48）、林劭燁（50）、詹騏瑋（51）、蔡沛珊（50）、鄭少珏（46）、盧慧珊（46）。

新北地檢有黃冠傑（48）、陳詩詩（48）、李宗翰（49）、許宏緯（49）、彭聖斐（37）；士林地檢有劉東昀（49）、林思吟（49）；桃園地檢有王柏淨（50）、戎婕（49）、洪榮甫（49）。

新竹地檢有翁貫育（50）、蔡宜臻（49）；台中地檢有胡宗鳴（45）、林俊杰（46）、周佩瑩（46）、鄭珮琪（49）、王亮欽（46）、陳宜君（47）；彰化地檢有蔡勝浩（51）、洪英丰（42）；南投地檢有張姿倩（46）；雲林地檢有施家榮（52）。