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十輪投票！一審主任檢察官 44入圍名單今晚出爐
法務部檢審會9位民選委員今天公告44名一審檢察官調升主任檢察官入圍名單，龍頭台北地檢署有7人入圍，名單明天上午提交檢審會追認，由法務部長蔡清祥近日圈選。
民選委員表示，本屆檢審會9位民選委員今天下午召開人選推薦會議，各地檢推薦名單共61人，其中有2人調二審辦事，經核定缺額為29位，檢審會依規定應提名1.5倍44人，並經10輪投票後人選出爐。
依各地檢推薦名單（期別）排序，台北地檢有林逸群（49）、葉耀群（48）、林劭燁（50）、詹騏瑋（51）、蔡沛珊（50）、鄭少珏（46）、盧慧珊（46）。
新北地檢有黃冠傑（48）、陳詩詩（48）、李宗翰（49）、許宏緯（49）、彭聖斐（37）；士林地檢有劉東昀（49）、林思吟（49）；桃園地檢有王柏淨（50）、戎婕（49）、洪榮甫（49）。
新竹地檢有翁貫育（50）、蔡宜臻（49）；台中地檢有胡宗鳴（45）、林俊杰（46）、周佩瑩（46）、鄭珮琪（49）、王亮欽（46）、陳宜君（47）；彰化地檢有蔡勝浩（51）、洪英丰（42）；南投地檢有張姿倩（46）；雲林地檢有施家榮（52）。
嘉義地檢有陳靜慧（46）；台南地檢有郭書鳴（47）、黃齡慧（46）、錢鴻明（47）、柯博齡（44）；高雄地檢有余彬誠（46）、許育銓（48）、任亭（48）、范家振（50）；橋頭地檢有鄭子薇（52）、陳麗琇（46）；屏東地檢有陳妍萩（46）、盧惠珍（48），宜蘭地檢有黃明正（45），基隆地檢有江柏青（46）。
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