首批國民法官來了！上路半年多 17日由新北地院產生

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聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國民法官法今年元旦上路，新北地方法院下星期一將行全國第一件選任程序，也就是新法上路至今，終於要選出第一批的國民法官。為了照料國民法官的心理健康，司法院編印「國民法官心理健康手冊」，讓國民法官了解在案件審理各個階段可能面臨的心理壓力。

新北地院17日將選出6名國民法官、3名備位法官，並將在18、19、20日審理案件，這意味著不久後就有第一件由國民法官審理並判決的一審結果出爐。

截至7月11日止，共有40件檢察官起訴的國民法官案件，其中新北、台北、基隆、金門地方法院有6件案件已排定選任程序，被抽選到的民眾有機會參與審判。國民法官法參考日本裁判員制度，日本平均審理一起案件耗時8.2天。

國民法官在審理案件時，需要充分審酌重大刑事案件而作出論罪及科刑的判斷，心理負擔以及壓力沉重；參與審判過程中，有可能接觸到令人不適的證據資料，心理也會受衝擊。此外，國民法官法規定有保密義務，即使是枕邊人也不能透漏評議秘密，這也可能讓國民法官備感壓力，或不知如何以適當的方式尋求外界協助。

司法院表示，手冊由社團法人台灣醫療健康諮商心理學會編擬文案，邀請學者專家協助審閱，配合生動的美編設計，讓手冊平易近人且容易閱讀，希望讓拿到手冊的國民法官都願意仔細閱讀。

手冊採用Q&A方式，使國民法官了解在案件審理各個階段可能面臨的心理壓力，也讓國民法官知道職務內容與應做好的心理建設，也協助國民法官排解負面情緒。

司法院編印國民法官心理健康手冊，期讓國民法官了解在案件審理各個階段可能面臨的心理壓力。記者王宏舜／翻攝
司法院編印國民法官心理健康手冊，期讓國民法官了解在案件審理各個階段可能面臨的心理壓力。記者王宏舜／翻攝

國民法官 司法院 新北 檢察官

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