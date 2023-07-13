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曾入圍金鐘獎男配角 男演員廖欽亮被控性騷判刑3月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

圖為性騷擾示意圖。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
圖為性騷擾示意圖。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

演員廖欽亮因《大吉》「楊貴武」角色，入圍第55屆金鐘獎最佳男配角，他竟假藉前輩身分表演練習，要求2名女演員親他，過程中擁抱性騷擾其中1名女演員；士林地方法院今依性騷擾罪，判處廖男3月徒刑，得易科罰金9萬元。

判決指出，2021年11月17日深夜11時許，廖欽亮和劇組組員在綠島某飯店外練習表演，要求2名女演員互相親吻，再要求她們親自己，廖意圖性騷擾，趁其中1名女演員不及抗拒，接續擁抱性騷擾，但廖男否認犯行。

女演員審理時證稱，廖欽亮故意抱她，讓她感到非常不舒服。法院認為，廖男以前輩身分假藉表演練習、安慰女演員，以短暫而未達妨害性意思自由方式擁抱，侵害女演員與性有關之寧靜、不受干擾平和狀態，造成女演員恐懼不安，認定犯性騷擾罪，判處3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。

性騷擾

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