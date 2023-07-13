兒子用啞鈴打死父親 母哭訴不想暴露隱私：不要國民法官審

新北市新店區鍾姓男子今年1月小年夜前，與78歲的同住父親發生衝突後，持啞鈴打死父親，由國民法官法庭審理，鍾母主張保護家庭隱私，聲請不行國民法官程序，台北地院今天開庭，鍾母哭稱「很煎熬」，檢察官說尊重合議庭職權。

本案是台北地院第2件國民法官案件，由資深庭長黃怡菁、法官郭又禎、劉庭維組合議庭承審，蒞庭檢察官是許萃華。行不行國民法官程序？近日評議裁定。

由於鍾姓男子患精神方面疾病，他被依殺人罪起訴後，法官裁定鍾暫行安置在醫療機構6個月；今天開庭時，鍾的3名委任律師其中1人在醫療機構陪同鍾、擔任輔佐人的鍾母以視訊方式向合議庭說明意見。

擔任清潔婦的鍾母敘述一家三口平日相處情形，哭著稱她已經年邁，不能承受國民法官審理程序，還認為家暴外揚會暴露家庭隱私「感到很煎熬」，鍾也跟著哭；鍾母又說，由國民法官程序審判，她因還在上班，會花上許多時間面對訴訟。

公訴檢察官認為，聲請不行國民法官程序由是由辯方啟動，檢察官在訴訟角色上即依法提供必要的證據資料，以利程序進行，合議庭如何裁定，尊重法院職權。

鍾姓男子與父親同住新北市新店區安康路，是家庭成員，2023年1月18日下午14時34分，因購買便當問題與父親發生爭執，下午17時22分至19時45分被控持啞鈴敲擊父親的頭部，鍾父被攻擊，造成頭部開放性外傷，當場休克死亡。

鍾姓男子母親當天晚間返回住處，發現鍾父已死，迅速報警處理，警方循線查獲鍾姓男子的下落並逮捕，鍾姓男子坦承拿啞鈴重擊老父的後腦，檢警偵辦後，聲請羈押鍾獲准迄今，檢方今天偵結，依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴鍾。

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