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深夜行車糾紛 男子下車在大馬路追打2名機車騎士遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

1對男女機車騎士去年４月與黃姓汽車駕駛在台北市路上發生行車糾紛，黃不滿前方機車騎行，雙方在馬路發生口角。 情境示意圖。圖／Ingimage
1對男女機車騎士去年４月與黃姓汽車駕駛在台北市路上發生行車糾紛，黃不滿前方機車騎行，雙方在馬路發生口角。 情境示意圖。圖／Ingimage

1對男女機車騎士去年４月與黃姓汽車駕駛在台北市路上發生行車糾紛，黃不滿前方機車騎行，雙方在馬路發生口角。黃不滿男子持手機錄影存證，結果對女子動粗。台北地檢署偵結，依涉犯傷害罪及公然侮辱等罪嫌起訴黃。

這對機車騎士與黃於去年４月某日凌晨2點30分，同時行經台北市建國南路及辛亥路口，行駛在後方的黃與前方的機車騎士發生行車糾紛，3人下車後，站在馬路中央吵架。男騎士持手機拍攝衝突現場畫面，告訴女子「對方有異狀」、「快點走」等話。黃聽聞後，憤而上前阻止男子拍攝，女子見狀也試圖阻止黃，結果反遭黃毆打。

檢方指出，當時恰好有機車騎士與2名路人行經，目擊黃在追打2名機車騎士，上前關切協助才阻止爭執，事後雙方互告，北檢根據相關證據，認定是黃姓駕駛除挑釁、毆打女子外，還口出惡言，依涉犯刑法傷害罪及公然侮辱等罪嫌起訴黃。

機車騎士 傷害罪

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