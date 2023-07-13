租馬來西亞豪宅當機房詐騙數千萬元 兩國檢舉破獲4人落網

彰化地檢署今年4月與台灣、馬來西亞警方聯手破獲假投資真詐騙的犯罪集團，詐騙集團在馬國租大樓豪宅當機房，人頭帳戶進出金額高達數千萬元，兩國檢警合作一舉破獲詐騙集團，彰檢近日已將邱、劉、周、陳等4名集團成員依詐欺罪嫌提起公訴。

此詐騙集團張姓成員今年2月監視某被害人到員林市玉山銀行臨櫃取款美金13萬（約台幣399萬），因銀行行員機警查覺有異而偷偷報警，警方即時攔下，並擴大偵辦，發現詐騙集團機房竟是設在馬來西亞的大樓豪宅。

台馬檢警聯手今年4月12日在馬國該大樓攻堅，查獲台籍陳男等15人詐騙集團，並查扣電腦、手機及網路設備等犯案工具，陸續也將陳男、邱男等嫌犯押解返台。

檢方調查，邱男、劉男、周男、陳男等4人加入綽號發哥、凱薩、斌哥、鐵支、龍、阿達等人組成的詐騙集團，其中潘男負責電話詐騙技巧教學，凱薩負則以月租高達15萬元租下豪宅當詐騙大本營，邱男、劉男、周男、陳男是一線電話詐騙人員。