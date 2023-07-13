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租馬來西亞豪宅當機房詐騙數千萬元 兩國檢舉破獲4人落網
彰化地檢署今年4月與台灣、馬來西亞警方聯手破獲假投資真詐騙的犯罪集團，詐騙集團在馬國租大樓豪宅當機房，人頭帳戶進出金額高達數千萬元，兩國檢警合作一舉破獲詐騙集團，彰檢近日已將邱、劉、周、陳等4名集團成員依詐欺罪嫌提起公訴。
此詐騙集團張姓成員今年2月監視某被害人到員林市玉山銀行臨櫃取款美金13萬（約台幣399萬），因銀行行員機警查覺有異而偷偷報警，警方即時攔下，並擴大偵辦，發現詐騙集團機房竟是設在馬來西亞的大樓豪宅。
台馬檢警聯手今年4月12日在馬國該大樓攻堅，查獲台籍陳男等15人詐騙集團，並查扣電腦、手機及網路設備等犯案工具，陸續也將陳男、邱男等嫌犯押解返台。
檢方調查，邱男、劉男、周男、陳男等4人加入綽號發哥、凱薩、斌哥、鐵支、龍、阿達等人組成的詐騙集團，其中潘男負責電話詐騙技巧教學，凱薩負則以月租高達15萬元租下豪宅當詐騙大本營，邱男、劉男、周男、陳男是一線電話詐騙人員。
4月7日、10日期間第一線詐欺機手先佯稱自己是中華電信員工，指被害人電話遭冒用於賭博機房，再轉接給二線詐欺成員欲以話術詐騙被害人，不過經被害人發現有異掛掉電話而詐騙未遂，二天後就被二國聯手檢警查獲，彰檢首波偵查終結，將4人提起公訴。
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