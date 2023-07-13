詐領補助費支應議員辦公室開銷 新北議員王建章獲緩刑
新北市前議員王建章與妻子被檢舉任內涉嫌詐領公費助理費，被依貪汙治罪條例起訴。新北地方法院考量兩人犯後自白、繳回犯罪所得，詐領公費助理費用是為了支應議員服務處龐大開銷，依利用職務機會詐取財物判處王建章應執行刑2年，緩刑5年；王妻應執行刑2年，緩刑3年。
檢調調查，國民黨籍王建章自2006年起擔任新北市議員12年，妻子則擔任辦公室主任；兩人2009年起利用兩名不知情的親友與養子名義當人頭，向議會申報擔任公費助理，藉此按月向議會詐領每月薪資2至3萬元不等的公費助理補助費，其中一名親友還在浮報期間出國半年，另名親友則任職保全公司，成為浮報助理費的鐵證。直到2013年王建章良心不安停止浮報，詐領補助費96萬餘元。
檢方偵查時，王建章與妻子坦承犯行，檢方考量兩人坦承犯行、繳回部分犯罪所得，顯見悔意，雖起訴貪汙，但建請法院從輕量刑，讓王建章與其妻能繼續為原民服務。
合議庭考量王建章身為台北縣、新北市議員，知法違法，以人頭助理的方式詐領補助費，辜負選民所託；審酌兩人犯後坦承犯行，繳回犯罪所得，是一時失慮才會犯行，依利用職務機會詐取財物三罪各處1年10月徒刑，各褫奪公權3年，應執行刑2年、褫奪公權3年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應提供240小時義務勞務；王妻依利用職務機會詐取財物三罪各處1年9月，各褫奪公權1年，應執行刑2年，褫奪公權2年；緩刑3年，緩刑期間付保護管束。並應提供240小時義務勞務。
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