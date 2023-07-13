詐領補助費支應議員辦公室開銷 新北議員王建章獲緩刑

新北市前議員王建章與妻子被檢舉任內涉嫌詐領公費助理費，被依貪汙治罪條例起訴。新北地方法院考量兩人犯後自白、繳回犯罪所得，詐領公費助理費用是為了支應議員服務處龐大開銷，依利用職務機會詐取財物判處王建章應執行刑2年，緩刑5年；王妻應執行刑2年，緩刑3年。

檢調調查，國民黨籍王建章自2006年起擔任新北市議員12年，妻子則擔任辦公室主任；兩人2009年起利用兩名不知情的親友與養子名義當人頭，向議會申報擔任公費助理，藉此按月向議會詐領每月薪資2至3萬元不等的公費助理補助費，其中一名親友還在浮報期間出國半年，另名親友則任職保全公司，成為浮報助理費的鐵證。直到2013年王建章良心不安停止浮報，詐領補助費96萬餘元。

檢方偵查時，王建章與妻子坦承犯行，檢方考量兩人坦承犯行、繳回部分犯罪所得，顯見悔意，雖起訴貪汙，但建請法院從輕量刑，讓王建章與其妻能繼續為原民服務。