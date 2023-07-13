快訊

台灣首富換人當！他身價逾2900億元 超越張聰淵、郭台銘

老牌登山用品「百岳」宣布熄燈 公司：營運資金無以為繼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漁船貸千萬元正常繳款...欠政府50萬拒繳 執行署查封漁船

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

宜蘭縣李姓男子欠繳就業安定費、健保費用超過50萬元，法務部行政執行署宜蘭分署指李男對催繳置之不理，今天到基隆八斗子漁港，查封李男名下的50噸漁船，確保讓他履行繳款義務。

宜蘭分署說，李男未繳納就業安定費、健保費，經移送機關勞動力發展署、中央健康保險署移送宜蘭分署執行，分署多次催繳，李男均以工作忙碌置之不理，執行他名下的存款、薪資無法清償欠款。

宜蘭分署持續追查李男財產，發現他在宜蘭頭城鎮有一間與親戚共有的3層樓透天建物，名下還有1艘105年間買賣取得的49.94噸漁船。李男用漁船向漁會貸款逾千萬元，且正常繳款，顯示他並非無繳款能力。

宜蘭分署調閱李男漁船入出港紀錄，查出停泊在八斗子漁港，今日由行政執行官帶隊，會同海巡署北部分署第2岸巡隊、移送機關勞動力發展署人員到現場查封漁船，確保公法債權實現。李男如再不繳納，將拍賣漁船。

宜蘭分署長吳廣莉說，民眾收到移送機關繳款通知，務必在繳納期限內自行繳清，如經濟有困難，應聯繫執行分署說明，辦理分期事宜，切勿置之不理，以免移送執行後，遭扣薪、扣存款，甚至查封車輛、船舶、不動產，得不償失。

宜蘭縣李姓男子欠繳就業安定費、健保費用超過50萬元，法務部行政執行署宜蘭分署今到基隆八斗子漁港，查封李男名下的漁船。圖／宜蘭分署提供
宜蘭縣李姓男子欠繳就業安定費、健保費用超過50萬元，法務部行政執行署宜蘭分署今到基隆八斗子漁港，查封李男名下的漁船。圖／宜蘭分署提供
宜蘭縣李姓男子欠繳就業安定費、健保費用超過50萬元，法務部行政執行署宜蘭分署今到基隆八斗子漁港，查封李男名下的漁船。圖／宜蘭分署提供
宜蘭縣李姓男子欠繳就業安定費、健保費用超過50萬元，法務部行政執行署宜蘭分署今到基隆八斗子漁港，查封李男名下的漁船。圖／宜蘭分署提供
宜蘭縣李姓男子欠繳就業安定費、健保費用超過50萬元，法務部行政執行署宜蘭分署今到基隆八斗子漁港，查封李男名下的漁船。圖／宜蘭分署提供
宜蘭縣李姓男子欠繳就業安定費、健保費用超過50萬元，法務部行政執行署宜蘭分署今到基隆八斗子漁港，查封李男名下的漁船。圖／宜蘭分署提供
宜蘭縣李姓男子欠繳就業安定費、健保費用超過50萬元，法務部行政執行署宜蘭分署今到基隆八斗子漁港，查封李男名下的漁船。圖／宜蘭分署提供
宜蘭縣李姓男子欠繳就業安定費、健保費用超過50萬元，法務部行政執行署宜蘭分署今到基隆八斗子漁港，查封李男名下的漁船。圖／宜蘭分署提供
宜蘭縣李姓男子欠繳就業安定費、健保費用超過50萬元，法務部行政執行署宜蘭分署今到基隆八斗子漁港，查封李男名下的漁船。圖／宜蘭分署提供
宜蘭縣李姓男子欠繳就業安定費、健保費用超過50萬元，法務部行政執行署宜蘭分署今到基隆八斗子漁港，查封李男名下的漁船。圖／宜蘭分署提供

宜蘭 保費 保險 透天 財產 法務部

相關新聞

漁船貸千萬元正常繳款...欠政府50萬拒繳 執行署查封漁船

宜蘭縣李姓男子欠繳就業安定費、健保費用超過50萬元，法務部行政執行署宜蘭分署指李男對催繳置之不理，今天到基隆八斗子漁港，...

欠繳房租、強佔不搬 中興大學告寵物公司獲判返還201萬

國立中興大學2014年承租獸醫大樓給寵物公司營運，對方才租1年就拖欠租金，校方直至2018年強制執行才收回房舍並獲判返還...

「我爸陳水扁！」陳致中被爆牢獄享特權 網友一面倒怒酸

高雄市前議員陳致中因犯下洗錢、偽證等罪，遭法院判刑1年2個月定讞，今年5月11日進入高雄市燕巢區的高雄第二監獄服刑。卻有獄友爆料陳致中在獄中享特權...

萬華警取締不停讓行人破千件 「行人三寶」也要注意...被開1627張罰單

為洗刷行人地獄惡名，汽機車不禮讓行人6月30日起提高罰鍰，駕駛人若違規最重面臨6000元罰鍰。台北市萬華警方指出，今年上...

婦人抓狂拿鑰匙狠刺9歲女童臉 只因自認被罵「老妖婆」

台中趙姓女子聽見社區1名9歲女童玩耍時說了句「老妖婆」，自認被罵竟走向她理論，還拿鑰匙朝女童額頭、臉頰狠戳猛刺，並飆罵對...

內湖三角戀男怒砍情敵多刀辯自殘 全案起訴將由國民法官審理

內湖三角戀情殺案，23歲男子高庭榮，涉因廖姓女友與潘男爆發爭執，2男持尖刀互傷，高男持刀砍殺潘男手部、頸部，報案後第一時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦