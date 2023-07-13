聽新聞
test
0:00 / 0:00
漁船貸千萬元正常繳款...欠政府50萬拒繳 執行署查封漁船
宜蘭縣李姓男子欠繳就業安定費、健保費用超過50萬元，法務部行政執行署宜蘭分署指李男對催繳置之不理，今天到基隆八斗子漁港，查封李男名下的50噸漁船，確保讓他履行繳款義務。
宜蘭分署說，李男未繳納就業安定費、健保費，經移送機關勞動力發展署、中央健康保險署移送宜蘭分署執行，分署多次催繳，李男均以工作忙碌置之不理，執行他名下的存款、薪資無法清償欠款。
宜蘭分署持續追查李男財產，發現他在宜蘭頭城鎮有一間與親戚共有的3層樓透天建物，名下還有1艘105年間買賣取得的49.94噸漁船。李男用漁船向漁會貸款逾千萬元，且正常繳款，顯示他並非無繳款能力。
宜蘭分署調閱李男漁船入出港紀錄，查出停泊在八斗子漁港，今日由行政執行官帶隊，會同海巡署北部分署第2岸巡隊、移送機關勞動力發展署人員到現場查封漁船，確保公法債權實現。李男如再不繳納，將拍賣漁船。
宜蘭分署長吳廣莉說，民眾收到移送機關繳款通知，務必在繳納期限內自行繳清，如經濟有困難，應聯繫執行分署說明，辦理分期事宜，切勿置之不理，以免移送執行後，遭扣薪、扣存款，甚至查封車輛、船舶、不動產，得不償失。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言