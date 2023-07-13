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欠繳房租、強佔不搬 中興大學告寵物公司獲判返還201萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國立中興大學2014年承租獸醫大樓給寵物公司營運，對方才租1年就拖欠租金，校方直至2018年強制執行才收回房舍並獲判返還278萬元。因中興大學2015年就予以解約，寵物公司仍持續佔有，校方再提告求償534萬元欠款，法院審酌部分請求罹於時效，判寵物公司給付校方201萬元，可上訴。

中興大學指出，2014年5月14日年簽約將獸醫教學醫院向上分院1至4樓承租給寵物公司營運，約定租期10年，每月租金13萬元、每年回饋金100萬元，未料寵物公司2015年8月15日起欠繳6期租金及2015年、2016年的回饋金，經書面催告仍不繳予以解約。

中興大學表示，2016年書狀訴請寵物公司搬離、給付欠款278萬元，已由法院判校方勝訴確定，但對放在被解約後仍繼續佔有房屋，並受有利益、獲有利潤，學校直至2018年5月2日經強制執行程序才取回房屋，無權佔有多達22個月又18天。

校方連同租金、回饋金及期間使用水電費、地價稅等，一共再向寵物公司求償534萬6801元；寵物公司抗辯稱，中興大學就請求租金、回饋金，及相關水電費用等，起訴時間已罹於時效，拒絕給付。

台中地院查，中興大學是2022年12月13日起訴，自起訴回溯5年為2017年12月13日前的出金、相當租金的不當得利利益，因寵物公司抗辯時效已過，中興大學不得要求返還。

法院認定，中興大學請求自2017年12月13日至2018年5月2日，共4個月又19天的租金60萬333元，以及2017年5月15日至2018年5月2日，共353天的回饋金96萬7123元，尚未罹於請求權，加上代墊稅費44萬2134元，一共判寵物公司應給付中興大學201萬1590元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

寵物 中興大學 獸醫 強制執行

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