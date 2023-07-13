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萬華警取締不停讓行人破千件 「行人三寶」也要注意...被開1627張罰單

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

為洗刷行人地獄惡名，汽機車不禮讓行人6月30日起提高罰鍰，駕駛人若違規最重面臨6000元罰鍰。台北市萬華警方指出，今年上半年取締1300件汽機車不停讓行人，是去年同期將近一倍，另外行人違規部分，也取締了1627件，呼籲用路人都應遵守交通規則，在路口務必減速停讓行人、行人也應依號誌穿越馬路，避免吃罰單

萬華警方表示，今年上半年共取締全般交通違規8萬多件，其中最重要的「汽、機車不停讓行人」項目有1300件，跟去年同期768件相比，足足多取締將近一倍，至於「行人違規」項目有1627件，跟去年同期1442件相比也增加取締，全力維護交通安全。

萬華警方說，民眾酒後駕車萬萬不得，積極設路檢、巡邏、執行酒駕取締勤務，今年上半年共取締酒後駕車289件，較去年同期148件增加近一倍，而289件中，有159件、逾半數都是酒測值每公升超過0.25毫克，被依公共危險罪嫌移送法辦。

死亡車禍部分，萬華區今年上半年發生2件；酒駕事故發生11件，跟去年同期21件相比有明顯下降。

萬華警方表示，除了查緝勤務之外，派出所員警也積極走訪鄰里，向民眾多加宣導交通安全觀念，同時加強查察道路交通工程設施，向主管機關提報改善建議，統計今年上半年提報127件，其中123件經權管機關採納錄案辦理。

萬華警方今年上半年共取締酒後駕車289件。記者翁至成／翻攝
萬華警方今年上半年共取締酒後駕車289件。記者翁至成／翻攝
萬華警方今年上半年共取締酒後駕車289件。記者翁至成／翻攝
萬華警方今年上半年共取締酒後駕車289件。記者翁至成／翻攝
萬華警方今年上半年取締1300件汽機車不停讓行人，是去年同期將近一倍。記者翁至成／翻攝
萬華警方今年上半年取締1300件汽機車不停讓行人，是去年同期將近一倍。記者翁至成／翻攝

酒駕 行人地獄 罰單 交通違規 車禍

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