萬華警取締不停讓行人破千件 「行人三寶」也要注意...被開1627張罰單

為洗刷行人地獄惡名，汽機車不禮讓行人6月30日起提高罰鍰，駕駛人若違規最重面臨6000元罰鍰。台北市萬華警方指出，今年上半年取締1300件汽機車不停讓行人，是去年同期將近一倍，另外行人違規部分，也取締了1627件，呼籲用路人都應遵守交通規則，在路口務必減速停讓行人、行人也應依號誌穿越馬路，避免吃罰單。

萬華警方表示，今年上半年共取締全般交通違規8萬多件，其中最重要的「汽、機車不停讓行人」項目有1300件，跟去年同期768件相比，足足多取締將近一倍，至於「行人違規」項目有1627件，跟去年同期1442件相比也增加取締，全力維護交通安全。

萬華警方說，民眾酒後駕車萬萬不得，積極設路檢、巡邏、執行酒駕取締勤務，今年上半年共取締酒後駕車289件，較去年同期148件增加近一倍，而289件中，有159件、逾半數都是酒測值每公升超過0.25毫克，被依公共危險罪嫌移送法辦。

死亡車禍部分，萬華區今年上半年發生2件；酒駕事故發生11件，跟去年同期21件相比有明顯下降。