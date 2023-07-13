婦人抓狂拿鑰匙狠刺9歲女童臉 只因自認被罵「老妖婆」

台中趙姓女子聽見社區1名9歲女童玩耍時說了句「老妖婆」，自認被罵竟走向她理論，還拿鑰匙朝女童額頭、臉頰狠戳猛刺，並飆罵對方家長「瘋狗」。法院一審依傷害、公然侮辱罪各判趙拘役50日、30日，趙上訴指控檢察官栽贓誣陷，二審勘驗監視器認為她犯行明確予以駁回，部分可上訴。

檢方起訴指出，趙女2022年4月5日在社區遊戲區聽到女童說了句「老妖婆」，認為被辱罵她就拿鑰匙朝女童臉、額頭戳刺，同月9日家長找她理論時，趙又在電梯前罵對方「很囂張、鴨霸」、「瘋狗很會咬人」等語。

台中地院一審時，趙女否認傷害、侮辱，辯稱自己只用手去戳女童的額頭，並指著她要求別口出惡言，不清楚女童為何有傷勢，和女童母親爭吵部分，認為自己是有感而發，沒指名道姓且對方對號入座。

女童證稱，當天和鄰居一起在社區中庭玩戰鬥陀螺，鄰居說陀螺內住了1位強悍的老妖婆，自己就跟著複誦「老妖婆很強悍」，結果趙女經過誤以為在罵她，就說她沒家教，還用鑰匙戳她臉頰額頭；鄰居也稱，趙女聽到老妖婆一詞暴怒，拿鑰匙毆打女童臉，差點打到眼睛。

女童母親說，發現女兒鼻子上有一道刮痕，女兒也嚇到哭泣不敢睡，他們馬上去調監視器發現趙女有打人就報警。

一審監視器發現，趙女多次抬起左手朝女童頭、臉比畫、戳刺或毆打動作，左手反覆戳向女童臉2下，有一道銀色亮光出現射往女童臉部正面，銀色光束出現時，女童頭部同時往後閃躲，依成年人故意對兒童犯傷害罪、公然侮辱罪，各判趙拘役50日、30日，均得易科罰金。

趙女上訴否認，辯稱女童傷勢證明是偽造，監視器畫面沒拍到銀色亮光，還控訴檢察官和女童母親狼狽為奸，故意栽贓陷害她，只聽片面之詞，質疑法律保護壞人，請求改判她無罪。