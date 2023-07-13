快訊

台灣首富換人當！他身價逾2900億元 超越張聰淵、郭台銘

老牌登山用品「百岳」宣布熄燈 公司：營運資金無以為繼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人抓狂拿鑰匙狠刺9歲女童臉 只因自認被罵「老妖婆」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中趙姓女子聽見社區1名9歲女童玩耍時說了句「老妖婆」，自認被罵竟走向她理論，還拿鑰匙朝女童額頭、臉頰狠戳猛刺，並飆罵對方家長「瘋狗」。法院一審依傷害、公然侮辱罪各判趙拘役50日、30日，趙上訴指控檢察官栽贓誣陷，二審勘驗監視器認為她犯行明確予以駁回，部分可上訴。

檢方起訴指出，趙女2022年4月5日在社區遊戲區聽到女童說了句「老妖婆」，認為被辱罵她就拿鑰匙朝女童臉、額頭戳刺，同月9日家長找她理論時，趙又在電梯前罵對方「很囂張、鴨霸」、「瘋狗很會咬人」等語。

台中地院一審時，趙女否認傷害、侮辱，辯稱自己只用手去戳女童的額頭，並指著她要求別口出惡言，不清楚女童為何有傷勢，和女童母親爭吵部分，認為自己是有感而發，沒指名道姓且對方對號入座。

女童證稱，當天和鄰居一起在社區中庭玩戰鬥陀螺，鄰居說陀螺內住了1位強悍的老妖婆，自己就跟著複誦「老妖婆很強悍」，結果趙女經過誤以為在罵她，就說她沒家教，還用鑰匙戳她臉頰額頭；鄰居也稱，趙女聽到老妖婆一詞暴怒，拿鑰匙毆打女童臉，差點打到眼睛。

女童母親說，發現女兒鼻子上有一道刮痕，女兒也嚇到哭泣不敢睡，他們馬上去調監視器發現趙女有打人就報警。

一審監視器發現，趙女多次抬起左手朝女童頭、臉比畫、戳刺或毆打動作，左手反覆戳向女童臉2下，有一道銀色亮光出現射往女童臉部正面，銀色光束出現時，女童頭部同時往後閃躲，依成年人故意對兒童犯傷害罪、公然侮辱罪，各判趙拘役50日、30日，均得易科罰金。

趙女上訴否認，辯稱女童傷勢證明是偽造，監視器畫面沒拍到銀色亮光，還控訴檢察官和女童母親狼狽為奸，故意栽贓陷害她，只聽片面之詞，質疑法律保護壞人，請求改判她無罪。

台中高分院二審時，女童及家長指證歷歷，社區監視器畫面也拍下過程，認為一審認事用法無違誤、量刑妥適，不採信其辯詞，判處駁回，公然侮辱罪判拘役30日部分確定，傷害罪部分仍可上訴。

趙婦拿鑰匙狠刺9歲女童臉頰，示意圖與本案無關。圖／報系資料照
趙婦拿鑰匙狠刺9歲女童臉頰，示意圖與本案無關。圖／報系資料照

監視器 公然侮辱 傷害罪 檢察官

延伸閱讀

影／林秉樞施暴案二審維持原判 高嘉瑜：判刑無法彌補

林秉樞爆打立委高嘉瑜、截裸照 高院仍判2年10月 再關14天可自由

相關新聞

詐領補助費支應議員辦公室開銷 新北議員王建章獲緩刑

新北市前議員王建章與妻子被檢舉任內涉嫌詐領公費助理費，被依貪汙治罪條例起訴。新北地方法院考量兩人犯後自白、繳回犯罪所得，...

柯文哲告卓冠廷案開庭！卓：柯罵人太監卻容不下評論 根本雙標

柯文哲不滿新北市議員卓冠廷，去年在直播節目講他「塞人」到新竹市政府等，自訴提告妨害名譽加重誹謗罪。士林地方法院今開庭，卓...

不滿員工跳槽還挖腳 桃園某汽車美容店老闆率眾砸店

桃園某汽車美容店陳姓老闆不滿劉姓男子自立門戶又挖走其他員工，前年1月約對方到店裡談判，結果一見到人就拉下鐵門率眾圍毆，後...

漁船貸千萬元正常繳款...欠政府50萬拒繳 執行署查封漁船

宜蘭縣李姓男子欠繳就業安定費、健保費用超過50萬元，法務部行政執行署宜蘭分署指李男對催繳置之不理，今天到基隆八斗子漁港，...

欠繳房租、強佔不搬 中興大學告寵物公司獲判返還201萬

國立中興大學2014年承租獸醫大樓給寵物公司營運，對方才租1年就拖欠租金，校方直至2018年強制執行才收回房舍並獲判返還...

「我爸陳水扁！」陳致中被爆牢獄享特權 網友一面倒怒酸

高雄市前議員陳致中因犯下洗錢、偽證等罪，遭法院判刑1年2個月定讞，今年5月11日進入高雄市燕巢區的高雄第二監獄服刑。卻有獄友爆料陳致中在獄中享特權...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦