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內湖三角戀男怒砍情敵多刀辯自殘 全案起訴將由國民法官審理

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

內湖三角戀情殺案，23歲男子高庭榮，涉因廖姓女友與潘男爆發爭執，2男持尖刀互傷，高男持刀砍殺潘男手部、頸部，報案後第一時間辯稱是自殺案，但慣用左手的潘男應不會自殘左手臂，檢警戳破謊言。士林地檢署今偵結，依殺人罪起訴高男，廖女則不起訴。全案進國民法官法庭，依循國民法官法制度審理。

據悉，25歲廖女與45歲潘男、23歲高男交往，疑似為前後任男友，2男今年3月21日凌晨1時，不約而同到廖女位在台北市內湖區安康路住家，見面一言不合後爆發爭吵，2人皆拿出尖刀互傷，高男手部被劃傷無大礙，潘男則手部、頸部身中多刀，大量出血倒臥血泊，昏迷送醫搶救，在加護病房搶救9天，同年月30日宣告死亡。

高男、廖女當天報警後辯稱，潘男自殘受傷，但警方在現場採證存有疑慮，加上檢方相驗後，認為慣用左手的潘男，在爭吵情況下，應不可能持刀自傷左手臂，認為現場高男、料女未吐實。

檢警在案發隔日約談廖女，廖女才吐實三人戀情「在家裡一睜眼就發現他們在吵架」潘男傷勢是高男所為，高男曾說「警察來就說潘是自殘」

案情有了重大突破，警方當日追查高男行蹤，發現他涉詐欺案已遭大安警分局移送台北地檢署，當晚在高男交保後隨即逮人；高男、廖女遭依殺人罪送辦，檢察官複訊後，高男聲押獲准，廖女限制住居。

檢方指出，全案認定高男涉犯殺人罪嫌，依法起訴，另查無積極事證證實廖女為殺人罪共犯，以不起訴處分。國民法官法今年元旦起上路，此殺人案為故意犯罪因而發生死亡結果，為國民法官法案件，將依循國民法官法，進國民法庭審理。

高男今年3月涉犯殺人罪嫌，今遭起訴。圖／本報資料照片
高男今年3月涉犯殺人罪嫌，今遭起訴。圖／本報資料照片
內湖三角情殺案，警方查扣2把尖刀。圖／本報資料照片
內湖三角情殺案，警方查扣2把尖刀。圖／本報資料照片
廖女今年3月遭依殺人罪送辦，今日獲不起訴處分。圖／本報資料照片
廖女今年3月遭依殺人罪送辦，今日獲不起訴處分。圖／本報資料照片
內湖三角情殺案，警方查扣2把尖刀。圖／本報資料照片
內湖三角情殺案，警方查扣2把尖刀。圖／本報資料照片

國民法官

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