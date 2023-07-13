內湖三角戀男怒砍情敵多刀辯自殘 全案起訴將由國民法官審理

內湖三角戀情殺案，23歲男子高庭榮，涉因廖姓女友與潘男爆發爭執，2男持尖刀互傷，高男持刀砍殺潘男手部、頸部，報案後第一時間辯稱是自殺案，但慣用左手的潘男應不會自殘左手臂，檢警戳破謊言。士林地檢署今偵結，依殺人罪起訴高男，廖女則不起訴。全案進國民法官法庭，依循國民法官法制度審理。

據悉，25歲廖女與45歲潘男、23歲高男交往，疑似為前後任男友，2男今年3月21日凌晨1時，不約而同到廖女位在台北市內湖區安康路住家，見面一言不合後爆發爭吵，2人皆拿出尖刀互傷，高男手部被劃傷無大礙，潘男則手部、頸部身中多刀，大量出血倒臥血泊，昏迷送醫搶救，在加護病房搶救9天，同年月30日宣告死亡。

高男、廖女當天報警後辯稱，潘男自殘受傷，但警方在現場採證存有疑慮，加上檢方相驗後，認為慣用左手的潘男，在爭吵情況下，應不可能持刀自傷左手臂，認為現場高男、料女未吐實。

檢警在案發隔日約談廖女，廖女才吐實三人戀情「在家裡一睜眼就發現他們在吵架」潘男傷勢是高男所為，高男曾說「警察來就說潘是自殘」

案情有了重大突破，警方當日追查高男行蹤，發現他涉詐欺案已遭大安警分局移送台北地檢署，當晚在高男交保後隨即逮人；高男、廖女遭依殺人罪送辦，檢察官複訊後，高男聲押獲准，廖女限制住居。