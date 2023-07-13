涉性騷美女教授遭拔 台北市調處中正站組長換他當
調查局台北市調處中正站組長劉錦勳，因偵辦前義守大學美女教授楊智惠涉犯營業祕密法案，卻傳出性騷楊女的案外案，遭拔官靜候督察處調查。調查局今公布新任中正站組人選，由同處調查專員宗志坤接任；另外，局本部人事室調查專員忻雅蕾則調升花蓮縣調查站肅防組長。
調查班43期的劉錦勳，原本就與楊智惠熟識，但他未因楊女涉及營業秘密法案而迴避，成為案件承辦人，甚至在行動前與當事人聯繫犯下大忌。楊女更指控劉錦勳，疑似在2021年女方擔任三顧董事長期間，趁著酒意偷楊女臉頰，涉及性騷擾，還說「妳很漂亮，我忍不住」。
至於楊智惠則遭控擔任三顧董座期間，涉嫌竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密，帶往新公司「超基因」，造成三顧與子公司樂迦再生科技核心技術外流。檢調日前搜索、拘提楊女時，卻發生調查官未合法告知法律權利，經楊女律師向法院聲請提審獲准放人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言