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涉性騷美女教授遭拔 台北市調處中正站組長換他當

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

調查局台北市調處中正站組長劉錦勳，因偵辦前義守大學美女教授楊智惠涉犯營業祕密法案，卻傳出性騷楊女的案外案，遭拔官靜候督察處調查。調查局今公布新任中正站組人選，由同處調查專員宗志坤接任；另外，局本部人事室調查專員忻雅蕾則調升花蓮縣調查站肅防組長。

調查班43期的劉錦勳，原本就與楊智惠熟識，但他未因楊女涉及營業秘密法案而迴避，成為案件承辦人，甚至在行動前與當事人聯繫犯下大忌。楊女更指控劉錦勳，疑似在2021年女方擔任三顧董事長期間，趁著酒意偷楊女臉頰，涉及性騷擾，還說「妳很漂亮，我忍不住」。

至於楊智惠則遭控擔任三顧董座期間，涉嫌竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密，帶往新公司「超基因」，造成三顧與子公司樂迦再生科技核心技術外流。檢調日前搜索、拘提楊女時，卻發生調查官未合法告知法律權利，經楊女律師向法院聲請提審獲准放人。

調查局台北市調處前中正站組長劉錦勳，因偵辦前義守大學美女教授楊智惠涉犯營業祕密法案卻傳出性騷疑雲遭拔官調查，調查局今公布新任人選。記者潘俊宏／攝影
調查局台北市調處前中正站組長劉錦勳，因偵辦前義守大學美女教授楊智惠涉犯營業祕密法案卻傳出性騷疑雲遭拔官調查，調查局今公布新任人選。記者潘俊宏／攝影

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