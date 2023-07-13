涉性騷美女教授遭拔 台北市調處中正站組長換他當

調查局台北市調處中正站組長劉錦勳，因偵辦前義守大學美女教授楊智惠涉犯營業祕密法案，卻傳出性騷楊女的案外案，遭拔官靜候督察處調查。調查局今公布新任中正站組人選，由同處調查專員宗志坤接任；另外，局本部人事室調查專員忻雅蕾則調升花蓮縣調查站肅防組長。

調查班43期的劉錦勳，原本就與楊智惠熟識，但他未因楊女涉及營業秘密法案而迴避，成為案件承辦人，甚至在行動前與當事人聯繫犯下大忌。楊女更指控劉錦勳，疑似在2021年女方擔任三顧董事長期間，趁著酒意偷楊女臉頰，涉及性騷擾，還說「妳很漂亮，我忍不住」。