桃園首件國民法官案今進行 凶嫌認罪拚自首減刑
桃園一名錢姓男子不滿同住的劉姓舅舅長期嫌他「沒路用」，去年12月口角後持刀殺死對方，被桃園地檢署依殺人罪起訴，成為桃園首件國民法官案件被告。桃園地院今開準備庭，錢主張是先被舅舅持甩棍攻擊才動了殺人念頭，原想聲請精神鑑定爭取減刑機會，但後來撤回，僅以自首爭取減刑。
錢男殺舅案是地方首件國民法官案，備受各界矚目，民間司改會、實習法官、律師等旁聽者眾多，座無虛席，甚至有10餘人站著旁聽，案件將由審判長林蕙芳、法官陳布衣和張羿正與6名國民法官共同審理，公訴由檢察官李信龍、王珽顥蒞庭，被告錢男則由律師陳泓年、林哲倫和陳孟彥為其辯護，今天準備程序結束後，預計8月28日上午進行國民法官選任，當天下午即進行一連3天的審理及評議，暫定9月1日下午5時宣判。
檢警調查，錢男（27歲）與母親、劉男等人同住，因長期無業，常被劉男以「沒頭路」、「沒路用」等輕蔑言語嘲諷，積怨已久。去年12月24日晚間9時許，他因走廊電燈未關又被劉男數落，動了殺念，返回房間戴上布手套，拿出預藏且刃長23公分的切肉刀，再以膠帶將刀纏繞於右手固定，旋即跑到劉男房間，朝劉男脖子猛刺20多刀，釀死亡結果。
準備庭上，錢男與辯護律師對於檢方起訴殺人罪名不爭執，但主張舅舅先持甩棍攻擊他，他才動了殺人念頭，犯案後有請母親打119和報警，應符合自首要件得減輕其刑。他原本還有聲請精神鑑定爭取其他減刑機會，但後來撤回捨棄鑑定。
錢男殺舅案準備程序嚴謹，審判長逐一確認檢辯雙方爭執與不爭執事項及證據，期間曾2度休庭，耗時近3小時，最後裁定檢辯雙方聲請傳喚證人與調查證據均有必要性，將於28日下午進行審理。
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