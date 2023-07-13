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營建署組長收賄護航光電案 檢方再聲押2廠商

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

營建署道路工程組組長張之明涉嫌接受立委鄭天財辦公室執行長張騰龍行賄及喝花酒，護航特定廠商得標，台北地檢署昨指揮調查局約談張之明、張騰龍、營建署課長詹家欣及相關廠商共12人，上午複訊後依違反貪汙治罪條例等罪聲押禁見兩人，稍早也對涉案廠商陳登來、江俊昇聲押禁見。

目前除張之明、張騰龍、陳登來、江俊昇遭聲押，營建署課長詹家欣以50萬元交保，廠商黃良凱、莊惟傑各30萬元交保，全案依涉犯貪汙治罪條例（不）違背職務收賄、行賄等罪嫌偵辦。

檢調獲報，張騰龍於2021至2022年間利用立委執行長的身分居中穿線，涉嫌替有意競標的廠商和張之明牽線，使特定廠商順利通過有關雲林縣光電及縣市道路改善工程的審查，以及營建署道路工程組負責的各縣市市區道路整修標案，張之明藉此收賄達數百萬。

台北地檢署偵辦營建署道路工程組組長張之明與涉嫌立委鄭天財辦公室執行長張騰龍行收賄案，再聲押兩名涉案廠商。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署偵辦營建署道路工程組組長張之明與涉嫌立委鄭天財辦公室執行長張騰龍行收賄案，再聲押兩名涉案廠商。圖／聯合報系資料照片

收賄 貪汙

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