營建署組長收賄護航光電案 檢方再聲押2廠商

營建署道路工程組組長張之明涉嫌接受立委鄭天財辦公室執行長張騰龍行賄及喝花酒，護航特定廠商得標，台北地檢署昨指揮調查局約談張之明、張騰龍、營建署課長詹家欣及相關廠商共12人，上午複訊後依違反貪汙治罪條例等罪聲押禁見兩人，稍早也對涉案廠商陳登來、江俊昇聲押禁見。

目前除張之明、張騰龍、陳登來、江俊昇遭聲押，營建署課長詹家欣以50萬元交保，廠商黃良凱、莊惟傑各30萬元交保，全案依涉犯貪汙治罪條例（不）違背職務收賄、行賄等罪嫌偵辦。