林秉樞爆打高嘉瑜高院判決理由出爐 只有這幾罪可以上訴

立法委員高嘉瑜2021年11月傳出遭男友林秉樞痛毆、逼她在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金。林和檢察官皆上訴，台灣高等法院今判上訴駁回，其中傷害、無故變更他人電腦電磁紀錄、變造準私文書等罪仍得上訴第三審，其餘定讞。

本件因涉及錄攝性影像犯罪，法院採不公開審理。高院表示，新北地方法院的判決認事、用法、量刑及沒收，均無違誤或不當，檢察官和林秉樞對原判決的證據取捨及裁量重複爭執，都沒有理由，因此駁回上訴。

林秉樞2021年9月17日凌晨與高嘉瑜視訊時，偷偷截取9張裸露身體的私密影像。同年11月10日，林指示秘書在臉書發文誣陷高女介入他人婚姻，隔天林在板橋馥都飯店逼高女脫衣服、下跪，並查看手機內容，動手毆打、拖行、拉高女撞浴缸，又趁她冰敷臉部時，拿手機錄影，並逼寫自白書。

林秉樞2021年11月24日於母親靈堂，多次喝令高嘉瑜下跪、拉扯頭髮、扯掉帽子和口罩，高嘉瑜向會館人員取得口罩後，又搶走口罩丟進櫃檯中；他見事件被媒體揭露，打LINE電話恐嚇「妳真的要我死，是不是？我死，妳也會死，妳懂嗎？」「妳如果要我，把我塑造成一個渣男…阿妳猜會怎樣？」，再傳訊息恫嚇「不要互相毀滅」「不然我們會一起死」。

法院認定林秉樞共犯13條罪，罪名與刑度包括：

竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判4月徒刑，得易科罰金。 散布文字誹謗罪，判6月徒刑，得易科罰金。 傷害罪判刑8月。 無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判5月徒刑，得易科罰金。 強制罪判6月徒刑，得易科罰金。 恐嚇危害安全罪判4月徒刑，得易科罰金。 變造準私文書罪，2罪，各處3月徒刑，得易科罰金。 行使變造準私文書罪，5罪，各處4月徒刑，得易科罰金。

其中，得易科罰金部分，應執行2年2月，而不得易科罰金的則是遭判8月的傷害罪。林秉樞因曾被羈押226天，換句話說繳交78萬罰金、再服刑14天，即可脫身。

雖然林秉樞主張沒有隱私期待的「視訊截圖」和變造自動櫃員機交易明細給別人看的變造準私文書部分應無罪，但「竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪」已無法再上訴。