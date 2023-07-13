快訊

每月455元可買藍勾勾！Meta今發快訊：開放台灣申請

「你就想成是太監」維安4情婦找保鑣 老闆要求：先閹割再上崗

想換掉侯友宜卻因「反金」、「擁郭」路線差異 恐難成大局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓粉組「中國庶民黨」爆內鬨 黨員拍片酸創辦人斂財挨告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

號稱「平法平師」的男子蔣臨沂與韓粉創辦「中國庶民黨」，張姓男子入黨後，卻與黨員在群組裡爆發衝突，反被其他人封鎖帳號，張男不滿，拍影片指控蔣臨沂詐財、專騙老人錢，被蔣提告公然侮辱，高雄地檢署偵結，認為張男未盡查證義務，損害蔣臨沂名譽，偵結將他起訴。

前高雄市長韓國瑜挑戰總統大位失利後，蔣臨沂2020年初找來志同道合的「韓粉」創辦中國庶民黨，張姓男子於2020年1月23日申請加入，之後加入蔣臨沂所創立通訊軟體TELEGRAM「中國庶民黨黨友會」、「中國庶民黨黨員」群組。

但張男在群組內與其他黨員發生爭執，被其他人封鎖帳號，張男不滿，在家拍攝多部影片，以「磷化工藝師」暱稱將影片上傳到YouTube網站，點名蔣臨沂涉嫌詐財，專騙退休老人錢，還拿出通緝書，稱蔣遭司法單位通緝在案。

不僅於此，張男還創辦假帳號，在影片下方留言揭露蔣臨沂個資，繼續批評蔣騙錢經過，另一名陽姓女子看到張男影片，也跟風在影片跟臉書新聞下面留言，罵蔣臨沂「小孬孬」、「無恥小人」，稱蔣趁機斂財。

蔣臨沂見狀，氣得對張男、陽女提告誹謗，高雄地檢署偵辦時，張男否認辦假帳號暗指蔣男詐財，還稱影片內容是之前拍攝，他被蔣男提告後就下架，沒有再拍片誹謗蔣男，陽女則稱她臉書都設非公開，只有自己看得到。

但檢方根據蔣臨沂提供的影片留言跟臉書截圖，認定張男確實有上傳影片誹謗蔣男，且陽女臉書也設公開，才讓蔣男可以截圖提高。

檢方認為，行為人若無法提出證據資料或盡合理查證義務，即構成誹謗，即便言論內容真實，但若屬個人私生活領域或私德事項，即便盡查證義務，仍無法免責誹謗。

檢方綜合事證，認為張男之前就曾因妨害名譽遭蔣男提告，經法院判決後要求下架影片，但他仍製作影片上架，繼續散步蔣男為詐欺犯，審酌張男、陽女影片跟留言內容，已侵害蔣男名譽，今偵結將張男、陽女起訴。

張男製作影片指控「中國庶民黨」創辦人蔣臨沂詐財，被蔣提告後經高雄地檢署起訴。取自「磷化工藝師」頻道
張男製作影片指控「中國庶民黨」創辦人蔣臨沂詐財，被蔣提告後經高雄地檢署起訴。取自「磷化工藝師」頻道

延伸閱讀

態度強硬？侯友宜：黨員支持黨中央徵召的人理所當然

養豬場事件遭告發 陳明文批黃越宏是誹謗前科犯「定告到底」

絕不和解！周玉蔻、蔡玉真涉誹謗被起訴 張淑娟再點3人：欠我一個道歉

民眾黨4週年黨慶移師中台灣 首度開放非黨員參與

相關新聞

「歌壇大姐大」陳盈潔確定要入獄 教唆姊姊偽造本票判3年2月定讞

藝人陳盈潔以妹妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，她一度獲判無罪，但更二審依教唆偽造有價證券罪判3年2月徒刑，...

毆打高嘉瑜維持原判 林秉樞的律師：他未放棄和解、致最誠摯歉意

立委高嘉瑜前男友林秉樞毆打立委高嘉瑜，逼她在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中...

內湖三角戀男怒砍情敵多刀辯自殘 全案起訴將由國民法官審理

內湖三角戀情殺案，23歲男子高庭榮，涉因廖姓女友與潘男爆發爭執，2男持尖刀互傷，高男持刀砍殺潘男手部、頸部，報案後第一時...

涉性騷美女教授遭拔 台北市調處中正站組長換他當

調查局台北市調處中正站組長劉錦勳，因偵辦前義守大學美女教授楊智惠涉犯營業祕密法案，卻傳出性騷楊女的案外案，遭拔官靜候督察...

桃園首件國民法官案今進行 凶嫌認罪拚自首減刑

桃園一名錢姓男子不滿同住的劉姓舅舅長期嫌他「沒路用」，去年12月口角後持刀殺死對方，被桃園地檢署依殺人罪起訴，成為桃園首...

營建署組長收賄護航光電案 檢方再聲押2廠商

營建署道路工程組組長張之明涉嫌接受立委鄭天財辦公室執行長張騰龍行賄及喝花酒，護航特定廠商得標，台北地檢署昨指揮調查局約談...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦