韓粉組「中國庶民黨」爆內鬨 黨員拍片酸創辦人斂財挨告

號稱「平法平師」的男子蔣臨沂與韓粉創辦「中國庶民黨」，張姓男子入黨後，卻與黨員在群組裡爆發衝突，反被其他人封鎖帳號，張男不滿，拍影片指控蔣臨沂詐財、專騙老人錢，被蔣提告公然侮辱，高雄地檢署偵結，認為張男未盡查證義務，損害蔣臨沂名譽，偵結將他起訴。

前高雄市長韓國瑜挑戰總統大位失利後，蔣臨沂2020年初找來志同道合的「韓粉」創辦中國庶民黨，張姓男子於2020年1月23日申請加入，之後加入蔣臨沂所創立通訊軟體TELEGRAM「中國庶民黨黨友會」、「中國庶民黨黨員」群組。

但張男在群組內與其他黨員發生爭執，被其他人封鎖帳號，張男不滿，在家拍攝多部影片，以「磷化工藝師」暱稱將影片上傳到YouTube網站，點名蔣臨沂涉嫌詐財，專騙退休老人錢，還拿出通緝書，稱蔣遭司法單位通緝在案。

不僅於此，張男還創辦假帳號，在影片下方留言揭露蔣臨沂個資，繼續批評蔣騙錢經過，另一名陽姓女子看到張男影片，也跟風在影片跟臉書新聞下面留言，罵蔣臨沂「小孬孬」、「無恥小人」，稱蔣趁機斂財。

蔣臨沂見狀，氣得對張男、陽女提告誹謗，高雄地檢署偵辦時，張男否認辦假帳號暗指蔣男詐財，還稱影片內容是之前拍攝，他被蔣男提告後就下架，沒有再拍片誹謗蔣男，陽女則稱她臉書都設非公開，只有自己看得到。

但檢方根據蔣臨沂提供的影片留言跟臉書截圖，認定張男確實有上傳影片誹謗蔣男，且陽女臉書也設公開，才讓蔣男可以截圖提高。

檢方認為，行為人若無法提出證據資料或盡合理查證義務，即構成誹謗，即便言論內容真實，但若屬個人私生活領域或私德事項，即便盡查證義務，仍無法免責誹謗。