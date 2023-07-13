男子開車遇警查出酒駕 辯稱喝了9碗麻油雞湯

高雄鄭姓男子昨天開車載女同學回家，因女同學沒繫安全帶遇警方攔車，警方發覺他散發酒氣，對他酒測超標，他辯稱只吃喝9碗麻油雞湯並沒喝酒，警方依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，昨天凌晨5時許，鄭姓男子（21歲）開車載陳姓女同學（20歲）路過高雄市前金區五福三路與自強二路口，遇新興警分局員警，因當時沒關車窗，員警發現他同學沒繫安全帶，攔車開單。

鄭下車與員警交談，員警發現他口出酒氣，要求對他酒測，測出呼氣酒測值每公升0.56毫克，立即逮捕他。

據悉，鄭姓男子稱他凌晨與朋友在鳳山某釣蝦場唱歌，他並沒喝酒，只喝了9碗麻油雞湯，聚會結束，時間已晚，便主動提議開車載同學回家，不知道喝麻油雞湯也會喝到超標。警方將他移送法辦，因同行陳女沒制止他酒駕，對陳女開出可罰6000元至1萬5000元罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康