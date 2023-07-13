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高雄男120萬入手黃檜藝品 回家發現網路直播就有賣

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄謝姓男子扮演骨董收藏家，在拍賣網站兜售黃檜等木雕藝品，陳姓買家看到後，出價120萬收購4件藏品，結果到貨後，發現木雕是價格較低的「紅檜」，且木雕根本不是謝男珍藏，而是從黃姓直播主的直播頁面購入，氣得對謝男提告，高雄地檢署偵結，今依加重詐欺取財罪起訴謝男。

黃檜學名為台灣扁柏，俗稱為Hinoki，因成材時間較長，市面藝品收藏價格較紅檜產品為高，另依據樹瘤種類、花紋等，區分價格高低。

檢方調查，謝男在拍賣網站經營「藏寶殿」，前年11月將黃姓直播主販售的木雕品放上網站販售，自稱自己住在洛杉磯，要把藏品賣出套現，陳姓男子看到多件木雕品雕工精美，於是傳訊給謝男詢問價格跟品種。

謝男收到陳男訊息後，謊稱「媽祖、千里眼、順風耳」、「達摩」是黃檜製品，「12生肖」、「螺旋細鳳」藝品則是原瘤、螺旋細鳳瘤，由於價格划算，陳男見機隨即談妥以120萬元購入4件藏品。

謝男收單後自稱會請孫女婿跟陳男聯絡，之後將這藏品運到陳男住處，原以為低價購入黃檜跟罕見的原瘤藝品，結果陳男一查才發現這些木雕品不僅是價格較低的紅檜，來源還是從黃姓直播主的直播間購入，花高價購入一般藏品，氣得陳男對謝男提告。

高雄地檢署偵辦時，謝男坦承木藝品都是向黃男購入，但他只是幫忙別人販售，並不清楚作品到底是黃檜還是紅檜刻成。

檢方另傳黃姓直播主到案，黃男證稱「媽祖、千里眼、順風耳」、「達摩」是紅檜雕成，另兩件樹瘤也非原瘤，而是板莖瘤根細土豆陰瘤，並非謝男稱的黃檜或原瘤製品。

檢方綜合事證，認定謝男明知木雕品不是黃檜製成，仍對外謊稱是黃檜雕品，今依加重詐欺取財罪，起訴謝男。

台灣扁柏俗稱黃檜，在骨董圈價格不俗，謝姓男子把紅檜當黃檜賣，騙陳姓買家被起訴。黃檜藝品示意圖。記者張議晨／攝影
台灣扁柏俗稱黃檜，在骨董圈價格不俗，謝姓男子把紅檜當黃檜賣，騙陳姓買家被起訴。黃檜藝品示意圖。記者張議晨／攝影

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