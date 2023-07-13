最強監所管理員涉性侵少女遭羈押 疑東窗事發提前退休
花蓮監獄一名姜姓前主任管理員，涉嫌性侵未成年少女，本月10日遭羈押禁見獲准，已被押在花蓮看守所。姜在東窗事發後即以照顧母親為由申請提前退休，已於今年5月1日退休。
據了解，62歲的姜男身材雖不高大，卻是跆拳道、八極拳高手，也長年在花蓮教拳，曾有「最強監所管理員」之稱。他被指控 ，去年暑假在外教學生武術，趁學生休息時，伸出狼爪性侵，受害者還是一名不到14歲的女學生。
花蓮地檢署7月10日到姜男住處搜索，認犯罪嫌疑重大，當天向花蓮地方法院聲請羈押獲准。
花蓮監獄副典獄長吳必成表示，姜男在花監服務27年8個月又7天，雖還未屆退休年齡，但日前以母親年老多病，想要照顧母親為由申請退休，已於5月1日退休，退休前為主任管理員，對於姜涉嫌性侵未成年少女一事，獄方並不知情。
外界質疑，姜男利用辦案空窗期，提前退休領走退休金。
花蓮警方指出，今年3月接獲受害人報案，即約談姜男，搜證釐清後，上個月依妨害性自主罪嫌函送花蓮地檢署。花蓮地檢署主任檢察官廖倪凰說，6月接獲警察機關移送即積極偵辦，檢警都強調絕對沒有延宕。
由於姜男長期教拳，檢方擔心還有其他受害者，呼籲相關被害人如有類似情形，可與花檢聯繫提告，強調會嚴格保護被害人身分，避免洩漏，請被害人無須擔心。
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