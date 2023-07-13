蝦皮成洗錢工具 民團：數發部應出手

用過的白板筆要價六萬元？蝦皮已成為不法集團洗錢工具！經濟民主連合組織部主任陳佑維13日於記者會指出，在司法院搜尋「蝦皮」、「詐欺」等關鍵字，有超過2900則刑事裁判，顯示蝦皮成為詐騙常用工具。經濟民主連合研究員歐栩韶呼籲，數位發展部作為電商主管機關，應要求蝦皮治理平台上各種亂象。

經濟民主連合研究員歐栩韶（左）、組織部主任陳佑維（右）13日於記者會指出，蝦皮成為不法人士詐騙、洗錢的工具。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

媒體報導，近期檢察官以違反銀行法罪嫌，起訴一對以蝦皮作為兩岸地下匯兌媒介的夫妻。這對夫婦先透過私訊與買家談好細節及價錢後，就另開商品頁面供買家匯款，隨後再將人民幣匯到買家所提供的中國銀行帳號、支付寶帳號等等。

經濟民主連合指出，這並非只是個案，且蝦皮不只常涉及洗錢，在司法院網站上以「詐欺 蝦皮 工具」為關鍵字進行搜尋共出現2900則刑事裁判，顯示蝦皮更是詐騙集團的愛用工具。

白板筆要價6萬元

歐栩韶說，因為蝦皮人人都可以當賣家與買家的營運模式，都可以看到「異常」的產品業面，例如：「違法代儲值」，處理蝦皮金流的業者僅是第三方支付業者，並無電子支付的營業許可，依法不得涉及收受儲值的業務。

她更指出，在蝦皮頁面也曾發現，商品「用過的白板筆」標價六萬元，或「吃過的咖哩飯」也成為商品，甚至還有過6次交易紀錄。歐栩韶認為，這些明顯「客戶有不尋常之交易，且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與其營業性質無關」之情事，蝦皮應主動向調查局申報

數發部應介入

陳佑維指出，蝦皮電商平台已成為詐欺集團之詐欺、洗錢與地下匯兌的工具，同樣地，如不加防範，這個平台也就很容易地成為中國違法政治獻金進入台灣，甚或是選舉期間收買媒體、網紅、發放走路工以及賄選買票的工具。

他也表示，經濟民主連合已追蹤蝦皮長達兩年多時間，也曾揭發過許多弊端，但蝦皮一概都沒有回應聲明，只有在當機的時候會發道歉聲明而已。

歐栩韶呼籲，作為電商主管機關的數位發展部應要求蝦皮積極對平台上所發生的各種亂象進行治理，並應主動向調查局申報可疑交易。





在蝦皮頁面上發現，商品「用過的白板筆」標價六萬元，有高度洗錢的可能性。（經濟民主連合提供）

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