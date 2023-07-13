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交通新制修正已上路 酒駕當場扣繳牌照車輛不得上路

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

今年6月30日起多項交通新制上路，除了車輛不讓行人加重開罰6千元；人行道違停、不讓行人優先通行等13項違規即起恢復或開放檢舉；新的違規記點制度也將上路，累計期間由半年延長至1年，每達12點，吊扣駕駛執照2個月等新規定，另外酒駕會當場扣繳牌照，車輛不得上路。

台中市清水警分局今天說明，本月7日中午，中市清水區中清路與港埠路口發生1起聯結車與轎車擦撞事故，警方在現場當場對駕駛人酒測，其中聯結車駕駛濃度達0.24mg/L，已違反道路交通管理處罰條例規定，警方除依規定開立酒駕罰單外，移置保管該車輛，吊扣牌照兩年，並依最新修正規定，當場扣繳該車車牌兩面，送交監理機關裁處。

清水警分局表示，上月30日新法上路，查獲酒駕酒精濃度達0.15mg/L違規標準以上，都需當場拆卸汽機車牌照，車輛不得行駛於道路上。駕駛人酒駕時，如酒精濃度超過0.25mg/L以上，車輛處置部分，舊制規定由駕駛人親朋代為「駕駛」領回，新制規定警方將車輛當場拆卸車牌扣牌，仍可由駕駛人的親朋領回，但需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。若無法領回者仍由警方移置保管。

清水警分局長周俊銘表示，6月30日新法上路後，警方除加強不禮讓行人等違規外，對酒駕仍持續加強取締，而新法酒駕車輛處置規定更加嚴厲，呼籲用路人勿酒駕，反酒駕已成全民共識，餐會如有飲酒，可預約代駕或搭乘計程車，勿有投機心態，傷荷包外，害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

6月30日交通新制修正上路，酒駕當場扣繳牌照，車輛不得上路。圖／警方提供
6月30日交通新制修正上路，酒駕當場扣繳牌照，車輛不得上路。圖／警方提供
6月30日交通新制修正上路，酒駕當場扣繳牌照，車輛不得上路。圖／警方提供
6月30日交通新制修正上路，酒駕當場扣繳牌照，車輛不得上路。圖／警方提供

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