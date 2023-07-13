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毆打高嘉瑜維持原判 林秉樞的律師：他未放棄和解、致最誠摯歉意
立委高嘉瑜前男友林秉樞毆打立委高嘉瑜，逼她在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金，台灣高等法院今駁回林和檢方上訴。林的委任律師陳鼎新表示，林未放棄和解，也對造成被害人傷害、社會資源浪費感到抱歉。
林秉樞今天未到庭聽判，律師陳鼎新在得知判決結果後，隨即打電話向林通報。陳轉述，林秉樞表示對於造成社會與司法資源耗費、被害人的傷害，再次致上最誠摯的歉意。
因審判長在庭上僅簡短地說被告與檢察官的上訴均駁回，具體理由還不得而知，是否在上訴，陳表示將與林討論後再決定。
陳鼎新表示，對於不能易科罰金的傷害罪，二審時林也坦承犯行，而一審時對「客觀行為」也都承認，但林秉樞從國中時就長期有就診，他們原本希望法官可以斟酌量刑、減輕刑度。
因法官認定林秉樞犯13罪，陳鼎新則表示對「視訊時的截圖」被認定有罪感到遺憾，他表示基於對隱私權的合理期待，主張這部分應該無罪，但二審不採。另外被認定犯變造準私文書罪部分，林也作無罪答辯。
事發之初，林秉樞就試圖與高嘉瑜和解、賠償，但對方無意願接受，二審時雖未再提，他們至今仍未放棄。
若判決定讞，林秉樞扣抵曾被羈押226天，等同於繳交78萬罰金、再服刑14天，即可自由。
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