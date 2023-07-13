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女老師對學生「雙手比中指」判決免刑！法官：避免耗費國家資源
國立台北護理健康大學褚姓實習女性教員在醫院講授課程，因交作業問題與陳姓實習生溝通不良，輪以左、右手對陳比中指，被訴公然侮辱罪；台北地院審理，認為衝突本身學生無反思，而褚女已受處罰，判她免刑。可上訴。
2022年8月16日，褚女在台北某大型醫院教學，與陳生因遞交作業產生齟齬，在護理站後方以左、右手對陳各比中指1次，陳報警，檢察官指控褚女犯公然侮辱罪。
判決說，褚女、陳為師生關係，褚女比中指時，現場有同學在場，陳的人格、名譽受到貶損，褚女確實犯罪，不過，案發時褚女著眼陳能否理解、有無學習疑問，陳卻執著作業可否完成，才致發生溝通困難。
法官指出，老師透過傳授、指導與解惑讓學生將經驗納為自身智識，如何觀察學生而使學生反思、反饋並不是容易的事，褚女面對陳生未表現出學習效果，累積無奈、不解及不滿情緒後，才終於失去轉化情緒的動機。
判決說，陳是護理系的學生，既然選擇以照顧病人為業，學習心態應準備完全，卻自始以欲追究褚女的責任為訴訟的主要訴求，沒有對學習態度、職業責任有所反思、體悟，且希望褚女受到刑事制裁，更不願原諒褚女。
法院依職權向學校函查，校方回覆稱，陳因案心理創傷，轉介至學生輔導中心接受諮商，也安排褚女致歉，褚女更經系教評會審議，案發當年10月至12月接受4小時在職訓練、3次教學輔導，應已有一定矯正作用。
法官因此認為，從修復性司法的角度而言，若對褚女科以最低刑度嫌重、減刑刑度也重，判褚女免除其刑，以避免無益的刑罰耗費國家資源，同時期許褚女深切惕勵，思量正向教學作法，投入培育未來的醫護人才。
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