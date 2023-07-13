男騎車違規拒檢經警追緝壓制 法官反控逮捕不合法

台南陳姓男子3月7日晚間因騎乘機車紅燈右轉且未開大燈，許姓警員發現後上前攔查，指示他停車受檢反而加速逃逸，警員騎警用機車追緝後攔下，陳拒不配合，與警拉扯致擦傷，被依妨害公務執行罪嫌送辦，法官反控員警逮捕不合法，認陳只是被動地抗拒壓制行為，判他無罪。

陳男指出，那天他下班，在想新工作的事情，正等紅綠燈時，那時候突然有人拉他的摩托車車尾，把他人車摔倒，接著在混亂中壓住了他，當時根本不知道是誰壓住了他，他只能對大馬路上的人喊「救命、救命、救命」。

「如果我當下知道，我會配合，我不需要為了這種交通事故跟他扭打」陳男表示，當有人走過斑馬線看到他時，他不知道那是警察。

台南地院表示，檢察官所起訴陳男涉及妨害公務的全部過程，都經過許姓警員隨身攜帶的密錄器錄影存證，這個證據比陳男和證人許姓警員的陳述更能夠還原案發過程。同時勘驗錄影內容，可知陳男騎車未開大燈、也未打方向燈即違規紅燈右轉，警員見狀迴轉追向陳男。

警員追上陳男機車後，曾「按喇叭示意」、「大聲要求被告停車」、「鳴笛追逐被告機車」，而陳男都不加理睬並持續騎車前行。過程中，陳男並曾用手撥開警員的機車右側後照鏡，且有轉小巷、鑽停等紅燈機車車陣空隙的行為。

最後，許姓警員在陳男機車受阻於停等紅燈機車車陣時，上前抓住陳男將其拉下機車，並與到場支援2名警力合力動手壓制陳男在地上，並且上銬。

台南地院指出，陳男雖然拒絕配合許姓警員下車受檢的要求，且在警員們以強制力壓制的過程中，不配合警員並有掙脫行為，但陳男始終沒有對警員們作出積極的攻擊行為，而只是被動地抗拒壓制作為。

法官認為，許姓警員右大拇指擦傷及右膝蓋擦傷，是他在強力壓制陳男的過程中，因陳男的抗拒舉動，而與地板磨擦造成的傷勢，並不是遭受陳男的攻擊所致。

台南地院指出，依錄影畫面顯示，許姓警員並未向陳男提出查證身分的要求，並於陳男拒絕查證身分後再使用強制力。而是直接將他拉下車之後，會同支援警力將他壓制在地上，最後上銬。法官認為不符合警察職權行使法程序，且已屬於刑事訴訟法所規定的逮捕行為，已逾越了警察職權行使法授權範圍，並非依法執行職務。