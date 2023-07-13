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婦人再婚遇到軟飯王 出遊還得忍受三人行

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名陳姓女子2018年嫁給袁姓男子，原以為從此婚姻幸福美滿，未料竟是惡夢的開始，5年來不但被袁男當提款機，出遊被迫與小三同車同房，就連懷孕也被袁男告知由小三幫她坐月子和照顧小孩。她雖然想離婚，但去年7月確診新冠肺炎隔離後，2人分居徹底斷了聯繫，最終只好循法律途徑解決，獲桃園地院准離。

陳女興訟表示，袁男結婚前稱自己經濟基礎正常，但婚後才家中大小開支均要她支付，甚至袁男的車貸、當鋪利息也都是她出錢，家裡沒錢就要她去借，害她信用破產，2人也為此爭吵好幾次。

陳女還說，有一次夫妻2人計畫出遊，出發時袁男突然帶著一名女子出現，稱該女子是他的好朋友，會一起同行，後來又以訂不到房間為由，安排3人同房，結果她半夜醒來上廁所，袁男已從夫妻2人的床爬到女子的床，還抱著對方一起睡。

從那之後，袁男與該女子不但互稱「老公」、「老婆」，夫妻2人出遊都有該名女子身影，袁男甚至說懷孕也由該女子幫忙坐月子、顧小孩，夫妻2人自去年7月新冠肺炎疫情後分居，並因為袁男四處借錢又搬家而徹底斷了聯繫。

桃園地院審理時，袁男未出庭也未具狀表示任何意見；法院調查相關證據確認陳女控訴屬實，認為袁男財務問題與不當男女關係是導致夫妻婚姻出現破綻的主因，且袁男自2人分居後未有挽回婚姻舉措，審理時也未到庭，可認2人婚姻已難以維持，因此准離。

陳姓女子2018年嫁給袁姓男子，原本以為從此婚姻幸福美滿，未料竟是惡夢的開始。示意圖/Ingimage
陳姓女子2018年嫁給袁姓男子，原本以為從此婚姻幸福美滿，未料竟是惡夢的開始。示意圖/Ingimage

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