同事車禍腦損…她騙走信用卡揮霍買包 法官判吐回62萬

新竹吳姓女子因車禍導致腦功能衰退、智能障礙，王姓女同事竟以協助提款、買黃金換現金等理由，向吳女取得提款卡和信用卡，連續盜領53萬9838元，以及盜刷11萬3189，共害吳女損失65萬3027元。吳女得知遭詐財，憤而向王女索賠62萬1277元，法官認為王女乘機詐財侵害吳女財產權，審理後全數判准。

判決書指出，吳女和王女因工作相識，吳女2017年12月因一場嚴重車禍顱內出血，導致中度腦功能衰退、智能障礙以及認知功能減損。王女得知後，竟在2018年3月以協助及教導吳女如何提款、償還貸款和卡費為藉口，騙取吳女2張金融卡和密碼，並陸續領取及匯出53萬9838元。

王女食髓知味，2018年4月又以買黃金換現金，換得現金可繳納房貸等理由，再度騙走吳女信用卡，並至大潤發忠孝店盜刷6萬6545元購買3筆金飾，事後又在網路大買包包、衣服、鞋子、童裝、金手鍊和黃金尾戒等，再度盜刷4萬6644元，共造成吳女損失65萬3027元。

吳女得知被騙，向王女提告索賠62萬1277元。王女則避不見面，法院多次通知開庭均未到場，也未提出書狀聲明或陳述。