通靈女參拜地藏庵起乩 他稱驅惡靈手刀劈砍挨告

嘉義林姓男子與黃姓女子等人一同到宮廟參拜，期間黃女突然有靈動現象，林男認為被惡靈入侵，推擠、壓制黃女，造成黃女胸壁、手臂等瘀挫傷，參拜後黃女報警，林男主張為阻卻黃女反抗攻擊是正當防衛，但不被法官採納，嘉義地院依傷害罪判拘役50日，得易科罰金，可上訴。

林男與黃女2021年8月間，與雙方相識友人到嘉義市九華山地藏庵參拜，下午一行人陸續到地藏庵地下神殿，林男看見黃女有靈動狀況，認為遭外靈附身，先以手壓黃女額頭，遭黃女以手撥開、抵抗，林男以手推擠、壓制黃女雙手、將她壓在欄杆上、以膝蓋頂住她上半身，黃女因受有前胸壁挫傷、左側前臂右側腕部瘀挫傷等傷害。

林男辯稱，見到黃女有起乩的狀態，表情跟動作也跟男性一樣，收到神明訊息以劍指黃女詢問對方從哪來，對方說是應靈公，沒有聽過這個名稱，便請對方離開，但對方拒絕，還對他做鬼臉，劍指鎖骨要將不好的靈逼出來，黃女反抗就開始跟對方拉扯，抓手、膝蓋頂、手刀打鎖骨等，這些都是為了要逼出外靈退散，並沒有要傷害黃女。

律師替他辯護，看到黃女突然起乩，不良外靈入侵恐損害黄女身體及精神狀態，也可能傷害到肉身，多次以劍指之方式要求外靈退散，他的行為符合緊急避難的要件。在肢體衝突過程中因黃女於拉扯後仍持續攻擊，林男的行為屬於正當防衛。黃女的傷勢是她主動攻擊、掙扎所造成，不可歸責於林男。

黃女表示，有通靈體質，到比較大的廟，就會有靈動，當天到地下室靜坐時有靈動，就是身體會動，林男稱她身體裡面有卡不好的東西，用手壓額頭，喊著要外靈退掉，她有說應靈公的名號，林男要用手壓胸，跟他說男女授受不親，但林男還是強制，出手搥身體、抓雙手、用手壓頭，發生拉扯。因家裡有開壇，祀奉五福大帝，應靈公是其家主神，都會跟在身邊，應靈公為了要保護她才抵抗。