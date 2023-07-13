法官趁父喪收10萬賄款改判毒販無罪 他律師證書被廢官司結果出爐！

花蓮高分院前法官林德盛趁父喪收受曾姓毒販妻子的10萬元奠儀，改判曾無罪，林2019年被依貪汙罪判10年徒刑定讞，法務部廢止他的律師證書，林不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

林德盛2006年擔任花蓮高分院刑事庭法官，承辦曾姓男子販毒案，吉安分局刑事組小隊長王文俊告知曾妻願送錢，希望審判時能做出對曾有利的判決，並安排雙方在花蓮市某卡拉OK店見面，同行還有林的女友陳燕華，四人約定條件，林留下名片，陳女與曾妻互留電話。

林承審期間向曾妻建議可採取的訴訟策略，讓他有輕判理由，還蒐集有利曾的證據，多次對曾妻透露審理進度。曾妻也持續送洋酒討好陳女，2007年5月曾妻以林德盛父喪名義，包了10萬元奠儀。

曾當年底宣判，其中販賣第一級毒品部分改判無罪，但販售二級毒品部分仍維持9年徒刑，最高法院將無罪部分發回更審，後來無罪改判8年徒刑。曾2010年逃往大陸，2012年3月過世，曾妻不滿花了錢還「家破人亡」，決定告發使案件曝光；林2019年被判刑10年，併科罰金120萬元定讞。

法務部2021年廢止林德盛的律師證書，林不服提行政訴訟，主張處分違反法律不溯及既往原則，且他並非在執行律師職務時犯貪汙罪，也與律師身分和業務無關，認為處分不合法。