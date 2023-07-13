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生技董座牽線的綠電弊案 營建署組長喝花酒收賄遭聲押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑房荷庭／台北即時報導

內政部營建署道路工程組組長張之明涉嫌於2021至2022年間，曾接受掛名鄭天財立委國會辦公室執行長張騰龍招待喝花酒，利用職權收賄，護航特定廠商得標。台北地檢署12日指揮調查局桃園市調處，兵分22路搜索，以被告身份約談張之明、張騰龍、營建署課長詹家欣及相關廠商共12人。北檢訊後，今晨依反貪汙治罪條例等罪聲押禁見張之明和張騰龍，諭令詹家欣50萬元交保、黃姓業者及莊姓業者各30萬元交保。

北檢昨天指揮調查局桃園市調處，兵分22路搜索國民黨籍立委鄭天財立法院辦公室及營建署，約談張之明、張騰龍、詹家欣及相關廠商共12人。檢方漏夜偵訊，全案依涉犯貪汙治罪條例（不）違背職務收賄、行賄等罪嫌偵辦。

檢調接獲檢舉，張騰龍於2021至2022年間以中間人角色，涉嫌替有意競標的廠商和張之明牽線，使特定廠商取得營建署招標的雲林縣太陽能光電發電設施相關標案、道路改善工程審查案，以及其他縣市的市區道路整修標案。張之明也曾接受張騰龍招待喝花酒，透過護航特定廠商順利通過審查，取得上述標案，收賄達數百萬。

漏夜偵訊後，北檢今晨7時許，依反貪汙治罪條例等罪聲押禁見張之明和張騰龍，諭令詹家欣50萬元交保、黃姓業者及莊姓業者各30萬元交保。

檢調搜索立院前，北檢檢察長鄭銘謙依刑事訴訟法規定，檢調昨日搜索前，致電立法院祕書長林志嘉知會檢調搜索一事；林志嘉再呈報立法院長游錫堃，游錫堃表示依法辦理，完成通報程序後，檢調再前往張騰龍辦公室搜索。

據了解，張騰龍為力大生技公司創辦人兼董事長，公司致力於有機及天然成份，以不含任何西藥成份的植物萃取成份製品打造生產供應鏈，在花東地區經營水產品養殖場，臺東知本海邊擁有20公頃生態養殖園區，曾榮獲國家級有機、清真雙認證。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

張騰龍。圖／取自力大生技官網
張騰龍。圖／取自力大生技官網

收賄

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