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航港局技佐收賄入獄 借提咬出9港務警察

聯合報／ 記者曾健祐游振昇／台中報導

台中港警示意圖，非新聞當事人。圖／報系資料照
台中港警示意圖，非新聞當事人。圖／報系資料照

航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒收賄，替船舶業者偽造核發營業用動力小船駕照，被依貪汙罪判刑九年二月入獄，服刑時指曾替台中港務警察總隊九名警察做假駕照。台中地檢署依貪汙、偽造文書罪起訴宋及港警李姓科長，八警認罪獲緩起訴。

台中港警總隊說，宋被查獲後，因部分警員職務需動力小艇執照，總隊報檢方指揮清查九警涉案，行政、考監責任報警政署審核。一名港警說，多年前台中港有兩艘警艇，由港警漁港中隊使用執勤，總隊選派員警受訓考照，後來兩艘警艇報廢，海上及海岸巡防改由海巡署負責，不再派員考照。

據了解，船舶業者有經營遊艇、觀光船等需求，有漁民具駕駛專業卻考不過筆試，部分港警則為職務調動方便或規畫退休轉職開觀光船，找宋取得營業用動力小船駕照。

檢方調查，五十六歲宋立恒一九八九年任職台中港務局，二○一二年於交通部港務局中部航務中心監理科擔任技佐，負責遊艇、動力小船駕照核發、換發及補發，宋的友人或其他民眾為方便求職，拿錢賄賂或無償請託發照。

據調查，台中港警中突提派出所胡姓警員未參加營業用動力小船駕照測驗，聽聞宋可協助，交付身分證影本、照片及五千元賄款，由宋登入海技系統不實登載、盜蓋交通部鋼印後發照；突提、北堤、西碼頭派出所余姓、洪姓、林姓、謝姓、陳姓、吳姓、呂姓警員及總隊李姓科長等八人，沒考試或僅考到學習、自用駕照，無償請託宋發照。

檢訊時宋坦承收賄發照，入監被借提咬出九警，其中僅李否認，稱申請學習駕照考試，但沒報考營業用駕照，納悶為何發照給他，曾向航港局反映但沒下文。

駕照 港警 收賄

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