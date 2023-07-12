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烏克蘭開一大串「武器願望清單」 英國國防大臣：我不是亞馬遜！

兒子不服管教高雄男攜3菜刀與警對峙勇警奪刀受傷送醫

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄楠梓區盛昌街一帶今晚6時許傳出警匪對峙，40歲陳姓男子和兒子爆發口角，情緒不穩拿著3把刀在街上叫囂，警方獲報後到場，楠梓分局巡佐林彥宇奮勇壓制，手指遭刀刃畫傷，陳男自己也受傷，幸兩人送醫後無礙，今深夜楠梓分局長陳膺方表揚林彥宇，肯定他英勇化解危機。

警方表示，陳男晚間6時許在家中與兒子口角，摔砸家中物品，並企圖拿菜刀自殘，員警到場後情緒更為激動，手持3把菜刀叫囂，一路由員警跟隨至右昌國中門口。

員警頻頻勸說陳男放下刀刃，在場的巡佐林彥宇見時機成熟，趁隙將陳男撲倒，奪下其中2把菜刀，卻在過程中右手中指中刀，陳男也因掙扎右手背遭刀刃畫傷。

之後陳男不顧傷勢，沿著人行道步行，直到其他員警苦勸，才願意放下菜刀，未料救護人員檢傷時，他又情緒激動，為避免其有進一步自傷或傷人疑慮，警方最後使用強制力將其管束，護送左營海總就醫。

林彥宇為阻止陳男自傷，英勇上前制止卻受傷，所幸兩人傷勢無礙，林員經包紮後回到派出所，分局長陳膺方隨即慰問，還頒發紅包壓壓驚。

警方表示，陳男的魯莽行為將依社會秩序維護法「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，移送臺灣橋頭地方法院簡易庭裁處。

警方壓制時，在場巡佐林彥宇不慎被刀刃劃傷，所幸送醫無大礙。記者張議晨/翻攝
警方壓制時，在場巡佐林彥宇不慎被刀刃劃傷，所幸送醫無大礙。記者張議晨/翻攝

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