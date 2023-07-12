泡麵下藥再絞殺髮妻 夫被判18年「有抄佛經」求交保

男子游政衛不滿沈姓妻子另結新歡想離婚，下藥迷昏對方，再用電視線絞殺，事後想共赴黃泉但倖存，伴屍24小時才被人發現，桃園地方法院依殺人罪判他18年徒刑，褫奪公權10年。因羈押期25日屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，游表示在監期間都有抄佛經請家人火化、迴向給妻子，他希望交保，讓他能多點時間照顧家人。

檢方起訴指出，游政衛（29歲）不滿妻子要離婚，策畫殺人已有一段時間。去年8月，他先上網購買安眠藥，9月1日晚間趁妻子吃消夜時，將藥摻在妻子的泡麵裡，等人入睡後，再拿電視線緊勒對方頸部。

沈女雖被下藥，但未昏睡，感覺脖子被異物纏繞緊勒，仍驚醒反抗，游未因此罷手，仍持續施力絞殺，直至妻子窒息死亡。案發後，游男企圖輕生，並向家人告別，游父見情況不對又連絡不上人，隔天晚上到游男住處查看，命案因此曝光。

偵訊時，游自白犯行，稱因不滿妻子另結新歡，情緒失控，才會動了殺人念頭。檢方認為游只因夫妻感情不睦，就以電視線絞殺髮妻，但他犯後想尋短，並坦承犯行，可見良心未泯，建請法院量處適當之刑，桃園地院審理後判游18年徒刑。

案經上訴，因羈押期將屆，高院今天下午開訊問庭，檢察官認為羈押原因仍在，應繼續羈押。

不過游政衛則希望交保，他表示反省很久，覺得很後悔，在監所裡也都有抄佛經寄回家，請家人幫忙火化、迴向給妻子，也希望盡力彌補岳父岳母。法官詢問為何想交保？游答稱「蠻想家人的」，願意戴電子腳鐐，希望能給他一次機會。

律師表示，游已經坦承犯罪，他是因為妻子想離婚，一時衝動而殺人，羈押期間他相當懊悔，在民事訴訟中對於賠償也認諾無爭執，希望在判決確定執行前，可以「連同妻子的份」照顧小孩。

是否繼續羈押，待合議庭評議，本件候核辦。