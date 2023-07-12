防境外勢力介選、選舉賭盤　北檢辦選舉查察策略會

台北地檢署今邀集警、調、憲，共同召開明年總統副總統及立法委員選舉查察期前策略會議，聚焦在防止境外勢力介選及打擊選舉賭盤，針對大選明選舉查察工作重點、具體作為、查緝策略等議題交換意見，全力防堵境外勢力資金、選舉(網路)賭盤及假訊息影響選舉，以維選舉公平。

北檢檢察長鄭銘謙會後指示，明年是中央型總統、立委選舉，應檢討過去選舉查察經驗，境外勢力資金及選舉賭盤介選，是北檢選舉查察重點，請各單位務必依強化情資蒐報及查緝策進作為落實執行，另須防止利用深偽影音散布不實訊息，影響選舉公平。

會議中由選舉查察執行秘書、高一書主任檢察官報告選舉查察業務實施計畫，強調法務部揭示的選舉查察工作綱領、選罷法修正重點及各項查賄制暴、防杜境外勢力、選舉賭盤、假訊息介選等具體作為，並進行選情分析及情資提供。北檢並依最高檢指示成立「防止境外勢力介入選舉聯繫平台」及「打擊選舉（網路）賭盤聯繫平台」。