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防境外勢力介選、選舉賭盤　北檢辦選舉查察策略會

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北地檢署今邀集警、調、憲，共同召開明年總統副總統及立法委員選舉查察期前策略會議，聚焦在防止境外勢力介選及打擊選舉賭盤，針對大選明選舉查察工作重點、具體作為、查緝策略等議題交換意見，全力防堵境外勢力資金、選舉(網路)賭盤及假訊息影響選舉，以維選舉公平。

北檢檢察長鄭銘謙會後指示，明年是中央型總統、立委選舉，應檢討過去選舉查察經驗，境外勢力資金及選舉賭盤介選，是北檢選舉查察重點，請各單位務必依強化情資蒐報及查緝策進作為落實執行，另須防止利用深偽影音散布不實訊息，影響選舉公平。

會議中由選舉查察執行秘書、高一書主任檢察官報告選舉查察業務實施計畫，強調法務部揭示的選舉查察工作綱領、選罷法修正重點及各項查賄制暴、防杜境外勢力、選舉賭盤、假訊息介選等具體作為，並進行選情分析及情資提供。北檢並依最高檢指示成立「防止境外勢力介入選舉聯繫平台」及「打擊選舉（網路）賭盤聯繫平台」。

今天參與的單位，包括台北市警察局、新北市警察局、調查局台北市調查處、新北市調查處、北機站、移民署北市專勤隊、新北市專勤隊、台北憲兵隊、新北憲兵隊、北市政風處、新北政風處，台高檢檢察官邱智宏、移民署大隊長林澤謙。

台北地檢署今邀集警調憲共同召開明年總統副總統及立法委員選舉查察期前策略會議，聚焦防止境外勢力介選及打擊選舉賭盤。圖／北檢提供
台北地檢署今邀集警調憲共同召開明年總統副總統及立法委員選舉查察期前策略會議，聚焦防止境外勢力介選及打擊選舉賭盤。圖／北檢提供

立委選舉 移民署

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