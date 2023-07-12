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生技董座牽線！營建署組長收賄護航廠商拿標案 北檢兵分22路搜索

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

營建署道路工程組張姓組長涉嫌於2021、2022年間，與掛名某立委國會辦公室執行長的張姓男子共謀，利用營建署經手的綠電、道路改善工程審查及標案收賄，護航特定廠商得標。台北地檢署今指揮調查局桃園市調處，兵分22路搜索該執行長立院辦公室及營建署，約談營建署張姓組長、1名課長與張姓執行長，以及相關廠商共12人，全案依涉犯貪汙治罪條例（不）違背職務收賄、行賄等罪嫌偵辦中。

檢調接獲檢舉，該名張姓執行長以中間人的角色，替有意競標的廠商和營建署張姓組長牽線，使特定廠商取得營建署招標的雲林縣綠電、道路改善工程審查案，以及其他縣市的市區道路整修標案。張姓組長透過護航特定廠商順利通過審查，或取得上述標案，收賄達數百萬。

據了解，該名張姓執行長為某生技公司創辦人兼董事長，公司致力於有機及天然成份，以不含任何西藥成份的植物萃取成份製品打造生產供應鏈，其在花蓮、台東經營的水產品養殖場，曾榮獲國家級有機、清真雙認證。

營建署道路工程組張姓組長與掛名某立委國會辦公室執行長的張姓男子共謀護航廠商得標，藉此收賄數百萬遭北檢搜索、約談。圖／聯合報系資料照片
營建署道路工程組張姓組長與掛名某立委國會辦公室執行長的張姓男子共謀護航廠商得標，藉此收賄數百萬遭北檢搜索、約談。圖／聯合報系資料照片

收賄 生技 台東

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