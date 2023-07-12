生技董座牽線！營建署組長收賄護航廠商拿標案 北檢兵分22路搜索

營建署道路工程組張姓組長涉嫌於2021、2022年間，與掛名某立委國會辦公室執行長的張姓男子共謀，利用營建署經手的綠電、道路改善工程審查及標案收賄，護航特定廠商得標。台北地檢署今指揮調查局桃園市調處，兵分22路搜索該執行長立院辦公室及營建署，約談營建署張姓組長、1名課長與張姓執行長，以及相關廠商共12人，全案依涉犯貪汙治罪條例（不）違背職務收賄、行賄等罪嫌偵辦中。

檢調接獲檢舉，該名張姓執行長以中間人的角色，替有意競標的廠商和營建署張姓組長牽線，使特定廠商取得營建署招標的雲林縣綠電、道路改善工程審查案，以及其他縣市的市區道路整修標案。張姓組長透過護航特定廠商順利通過審查，或取得上述標案，收賄達數百萬。