吳子嘉爆陳時中靠BNT疫苗A一億美元 律師稱他是「假設」交易成立

美麗島電子報董事長吳子嘉上政論節目時，指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，陳時中認為吳毫無根據、不實指控，提告求償1000萬元，台北地方法院今開庭，吳子嘉委任律師認為吳子嘉節目指「假設」交易成立會構成貪汙，而BNT採購案最終沒有成立，但陳時中委任律師則認為對方在轉移焦點。

吳子嘉5月20日在直播節目中表示「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「就是白白貪污的將近30億台幣」等語。陳時中同月23日在律師陪同下，親自到地檢署按鈴提告誹謗，並提民事訴訟主張吳子嘉的言論侵害他的名譽、人格權，要求吳子嘉賠償1000萬元。

陳時中律師指出，吳子嘉在節目中稱衛生福利部採購500萬劑BNT疫苗，一劑為美金50元，和郭台銘購買疫苗價格，價差美金1億元，而陳時中當時為公務人員，名譽非常重要，縱使有價差也是廠商賺走了，而非陳時中貪汙。

吳子嘉律師聲請傳喚上海復星公司台灣代理人王國綸作證，認為王是熟悉、清楚BNT疫苗採購案的內容，但陳時中律師認為對方以立委吳秉叡採購1000萬劑疫苗的價差作答辯，與起訴內容無關，沒有傳喚王作證的必要。

吳子嘉律師說明，BNT疫苗採購共有4次協商，前兩次價格為每劑美金28至32元，郭台銘也是談到此價格，卻被陳時中以有中資問題擋掉，事後香港商雅各臣透過立委吳秉叡和政府磋商，價格是每劑美金42元，每劑價差美金10元。

他說，吳子嘉的真意是以郭台銘採購的價格來比喻，認為陳時中擋掉便宜的，卻同意採購較貴的疫苗，若交易成功，中間價差美金1億元會流到白手套、權貴人士手中，而權貴人士指的就是有決策權的陳時中和蘇貞昌。

吳子嘉律師補充，吳子嘉節目上是指假設交易成立會構成貪汙，但BNT採購案最終沒有成立；陳時中律師認為對方答辯的採購疫苗數量、金額，均與直播節目中講的不同，認為對方在轉移焦點。