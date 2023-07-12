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後龍鎮公設休憩場域被濫倒20噸事業廢棄物 鎮長：藐視公權力

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

實在太惡劣！苗栗縣後龍鎮公所多年前向高公局租用埔頂里國道3號高架橋下土地，作為民眾休憩、運動場地使用，昨天上午竟發現被人傾倒了20噸的營建廢棄物，後龍鎮長謝清輝怒批「實在無法無天、藐視公權力！」全案警方目前已鎖定特定嫌犯追緝中。

謝清輝說，不肖業者實在太大膽，竟在公設場域濫倒廢棄物，簡直是藐視公權力！為了遏止不肖業者破壞環境，鎮公所將再編列100萬元預算，計畫在多處社區設置監視器，讓不法業者無法遁形。

後龍鎮民代表張欽說，見到社區民眾常使用的休憩場所被隨意偷倒大量裝潢木板、塑膠、排煙管等廢棄物，畫面非常突兀，他更批不肖人士「真的很大膽！」

竹南警分局則表示，日前後龍新港、水牛城地區也被發現濫倒廢棄物，警方偵辦發現分屬竹南及北部的集團性犯案，經移送檢方已聲押兩集團主嫌，持續偵辦中。昨在發生濫倒事業廢棄物案，目前已鎖定嫌疑人，正追緝到案中，以釐清與前兩集團案有無關聯。

後龍鎮頂埔里國道下方的公設休憩場域竟被濫倒大量裝潢木板、塑膠、排煙管等廢棄物，畫面非常突兀。圖／後龍鎮公所提供
後龍鎮頂埔里國道下方的公設休憩場域竟被濫倒大量裝潢木板、塑膠、排煙管等廢棄物，畫面非常突兀。圖／後龍鎮公所提供

廢棄物 謝清輝 高架橋

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