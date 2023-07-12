大選將至！檢方列3大查察重點 檢舉獎金最高2千萬元

大選在即，檢調機關的選舉查察業務對付賄選的議題浮上檯面。最高檢察署檢察總長邢泰釗今天表示，選舉查察業務有選舉賭盤、境外勢力以不正當手段介入選舉、AI生成及深偽等3方面重點。最高檢察署建議法務部修訂「鼓勵檢舉妨害選舉案件要點」，若經法院判決確定檢舉內容為真，最高可獲得2千萬元獎金，鼓勵民眾檢舉不法選舉網路賭盤及境外勢力影響選舉結果。

邢泰釗指出，如今科技辦案相當重要，若僅能用人力一一調查，緩不濟急；科技偵查也未必須待通過科技偵查法後才能實行，關鍵在於檢調人員是否具備科技偵查的觀念。他說，最高檢察署已向法務部建議修訂「鼓勵檢舉妨害選舉案件要點」，民眾檢舉選舉網路賭盤，經法院判決確定，最高可獲得5百萬元獎金；檢舉境外勢力藉由財務、不正利益介入選舉，因而被查獲，且情節重大，最高給予2000萬元獎金，藉此鼓勵民眾踴躍檢舉。

根據地檢署執行選舉查察案件數據顯示，從2010年至2020年間，50歲以上的族群佔比68.8％，男性佔比66.3％。邢泰釗說明，雖然該族群賄選數量位居首位，不過檢舉賄選者可能是年輕人，必須顧及年輕人及銀髮族的宣導工作。

邢泰釗指出，賭盤將是中央型選舉的重點，法務部統計，關於中央選舉的選舉賭盤案件，2016年有1件、共7人涉案；2020年則共799件、1145人涉案。他建議，增列選舉賭博罪，加重處罰經營選舉賭盤及參與者的刑度。

此外，國家安全案件也是受關注的議題之一。邢泰釗說，調查局與最高檢察署於今年6月時合作，聚焦於營業秘密和國家安全議題，於全台13縣市、搜索54處所、約談70人並查獲不法金額215億3689萬餘元。