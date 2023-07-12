航港局濫發小船駕照弊案延燒9港警 台中港警總隊說明

時任航港局中部航務中心宋姓技佐，因收賄替船舶業者偽造核發營業用動力小船駕照等，被依貪汙罪判9年2月確定入獄；宋服刑期間「回想」起還曾替多名台中港務警察做假駕照，一連咬出多達9名警員，檢方再依貪汙、偽造文書起訴宋及李姓科長，其餘8名警員認罪獲緩起訴；台中港警總隊今天說明此案是警方主動報請偵辦。

台中港務警察總隊表示，此案因航港局中部航務中心宋姓技佐涉犯違背職務偽造特種文書(動力小艇執照)遭檢舉被台中地檢署查獲，總隊因與航港局中部航務中心比鄰且有業務往來，因職務需求有部分員警也有這類執照，為求謹慎，總隊於民國110年8月5日主動報請台中地檢署指揮偵辦。

調查後胡等9人涉嫌於95年至104年間非法取得營業用動力小船執照，總隊於111年6月20日以刑事案件移送書移送台中地檢署偵辦。

台中地檢署於民國112年2月28日將胡姓巡佐等8人緩起訴處分2年，及向公庫支付8至12萬元，都已於112年4到5月間繳納完畢，相關行政及考監責任已報警政署審核中；港警總隊強調，已加強員警法紀教育、灌輸崇法務實觀念，避免類似情形再次發生。