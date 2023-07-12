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星二代殺警服外役監挨轟「回牢籠」 藝人易淑寬為兒抱屈：抹煞重生機會

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星二代易寶宏在外役監服刑違規為何1年後開鍘？ 矯正署官員親曝主因

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
易寶宏。圖／聯合報系資料照片
易寶宏。圖／聯合報系資料照片

台北市信義區「夜店殺警案受刑人、資深藝人易淑寬兒子易寶宏在武陵外役分監執行，1年前重大違規，矯正署昨天決議將他移往花蓮監獄。易寶宏為何違規近1年才移監，矯正署視察郭慶康今天證實，因媒體披露。

易寶宏犯殺警案依傷害致死罪判刑9年確定，2019年6月11日發監台北監獄，2022年3月25日獲准在武陵外役分監執行，於外役監服刑1年多期間，獲准放假7次返家。

不過，易返家探視期間，2022年8月15日時，利用個人社群網站帳號標記特種行業的聯絡方式而加以宣傳，又於2022年12月10日違反嚴禁飲酒的應遵守事項，在外與友人飲酒、聚會等，矯正署昨天開鍘。

郭慶康說，外役監受刑人放假在外，只要有任何違反規定情節，一經獲知後，都會按相關規定來辦理；媒體提問為何「去年8月至今才知道？」，郭慶康說，是經過媒體披露以後，再由武陵分監查出相關事證，易坦承確實有這些行為，所以依相關規則辦理。

郭說，這些外役監同學申請返家探視時，都有再三跟他們宣導，在外期間應遵守的事項，放假期間視同在監執行，刑期都計算在裡面，只要有違反相關規定、違反外役監放假在外應遵守事項，都會核實辦理。

關於受刑人在外應如何監控？郭慶康說，目前是按照外役監放假的相關規定，會做一些視訊、做一些查核，暫離受刑人在外指定的場所，當然違反規定，就查核部分，是不定時做查核，但不會24小時都在查核。

矯正署簡任視察郭慶康。記者王聖藜／攝影
矯正署簡任視察郭慶康。記者王聖藜／攝影

外役監 受刑人 殺警案

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