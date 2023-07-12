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否認性騷擾女部屬還寫情書 李伯道再發聲明強調「問心無愧」

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

懲戒法院前院長李伯道5月8日退職，傳聞是因四度性騷擾女部屬，被害人向時任司法院秘書長林輝煌求助後，李才「提前退休」。女部屬正式提申訴後，司法院性騷擾申訴處理評議委員會上周五約談李，而民間團體昨也批評司法院處置不當；李伯道今發聲明澄清沒有「情書」、未曾將特別費占為己有，並再度強調問心無愧，絕無做出任何不適當行為。

※李伯道聲明全文如下：

本人於上周五已親赴司法院全力配合調查，並尊重當日性評委員會以涉及當事人隱私，程序不公開原則等，對外婉拒發言。

惟近日有心人士卻一再放話刻意操弄部分媒體，引導風向，對本人及家人進行詆毀，人為操作輿情鑿痕深切，本人特此聲明：

1、有關所謂「情書」純屬子虛烏有，周刊報導明顯斷章取義，根本沒有所謂「情書」存在，只有給予下屬之慰問書面，本人可於適當時機對外公開之完整內容，以接受社會公評。本人問心無愧絕無做出任何不適當的行為。

2、至於特別費部分，本人於擔任懲戒法院院長兩年多期間，均依照有關規定辦理，更從未曾將特別費私用，或占為己有，相關單據憑證保存完整，可供開放檢視。

3、本人曾要求委員會調取有關錄影帶，以明真相，不容任意指摘，或藉媒體、臉書等放話詆毀。

4、關於部分個人或媒體在毫無證據下，對於本人及家人所有不實指控與惡意抹黑，本人將不排除採取法律途徑，以維個人及所屬單位聲譽，特此聲明。

聲明人：李伯道

中華民國112年7月12日

懲戒法院前院長李伯道。圖／聯合報系資料照片
懲戒法院前院長李伯道。圖／聯合報系資料照片

司法院 李伯道 情書 性騷擾

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