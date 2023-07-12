妻想離婚遭夫棍棒毆打 見人被打死不動才對屍道歉遭判12年刑

劉姓男子待業失意，常跟范姓妻子要錢，去年9月因妻子有意離婚，兩人爭吵，劉一氣之下拿球棒、登山杖打死對方，伴屍10小時後自首。桃園地檢署發現劉多次將虐打過程錄下，案發當天他不斷查看妻子情況，加上傷勢集中四肢，依家暴傷害致死罪嫌起訴，一審判他12年徒刑。台灣高等法院今駁回劉和檢方上訴。

劉（44歲）曾因性侵案遭法院判刑15年，前年1月和范女（39歲死亡）結婚，原本從事殯葬業，因態度不佳被公司辭退，加上還有毒品等前科，找不到工作，時常向范女要錢花用。

檢警調查，劉與范女同住桃園市中壢區，去年9月14日上午，劉認為妻子有意離婚並爭奪財產，兩人口角後他心生不滿，拿起木製球棒和登山杖不斷毆打妻子，范女全身多處擦、挫、瘀傷，引發橫紋肌溶解症、休克、腎衰竭而死。

劉犯後伴屍10小時，才打電話告訴友人，並於16日一早到台北市警大安分局自首。桃園地檢署在劉的手機裡找到案發實況錄影檔，發現他案發前幾天起就開始毆打妻子，還會錄影存檔，事發當天也有錄影，片中他在施暴時不斷觀察妻子情況、罵她假裝疼痛。法醫解剖報告指出，范女傷勢集中在四肢，檢方認定劉主觀上沒有殺人犯意。

桃園地方法院在一審判決後，檢方和劉都提上訴。高院審理時，劉坦承犯罪，高院認定他犯傷害致人於死罪。

高院認為，劉姓男子拿球棒、登山杖對妻子施暴1天以上，不但讓妻子身體多處受傷，甚至喪命，手法殘忍，對被害人家屬造成無可彌補的傷痛，一審量處12年徒刑妥適，應維持。

檢察官上訴主張劉犯的是殺人罪，但高院認為他和妻子沒有宿怨，僅因對方提離婚、要求賠償而起爭執，難認有殺人動機，加上被害人顱骨無骨折、顱內及胸腹腔內無出血，可見劉沒連續攻擊要害。從錄影畫面來看，劉在發現妻子沒反應後，隨即起身「道歉」，並找朋友協助、聯絡員警，也被認定無殺人故意。

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