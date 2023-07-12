快訊

鎵鍺禁令下一步？美50種關鍵礦物依賴中國 稀土恐暴漲

鋁製臉盆砸頭！陸軍257旅2士兵鬥毆 驚動司令部

112分科化學解答出爐！考生懊悔寫不完 高中師不同調：考題簡單無新意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妻想離婚遭夫棍棒毆打 見人被打死不動才對屍道歉遭判12年刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

劉姓男子待業失意，常跟范姓妻子要錢，去年9月因妻子有意離婚，兩人爭吵，劉一氣之下拿球棒、登山杖打死對方，伴屍10小時後自首。桃園地檢署發現劉多次將虐打過程錄下，案發當天他不斷查看妻子情況，加上傷勢集中四肢，依家暴傷害致死罪嫌起訴，一審判他12年徒刑。台灣高等法院今駁回劉和檢方上訴。

劉（44歲）曾因性侵案遭法院判刑15年，前年1月和范女（39歲死亡）結婚，原本從事殯葬業，因態度不佳被公司辭退，加上還有毒品等前科，找不到工作，時常向范女要錢花用。

檢警調查，劉與范女同住桃園市中壢區，去年9月14日上午，劉認為妻子有意離婚並爭奪財產，兩人口角後他心生不滿，拿起木製球棒和登山杖不斷毆打妻子，范女全身多處擦、挫、瘀傷，引發橫紋肌溶解症、休克、腎衰竭而死。

劉犯後伴屍10小時，才打電話告訴友人，並於16日一早到台北市警大安分局自首。桃園地檢署在劉的手機裡找到案發實況錄影檔，發現他案發前幾天起就開始毆打妻子，還會錄影存檔，事發當天也有錄影，片中他在施暴時不斷觀察妻子情況、罵她假裝疼痛。法醫解剖報告指出，范女傷勢集中在四肢，檢方認定劉主觀上沒有殺人犯意。

桃園地方法院在一審判決後，檢方和劉都提上訴。高院審理時，劉坦承犯罪，高院認定他犯傷害致人於死罪。

高院認為，劉姓男子拿球棒、登山杖對妻子施暴1天以上，不但讓妻子身體多處受傷，甚至喪命，手法殘忍，對被害人家屬造成無可彌補的傷痛，一審量處12年徒刑妥適，應維持。

檢察官上訴主張劉犯的是殺人罪，但高院認為他和妻子沒有宿怨，僅因對方提離婚、要求賠償而起爭執，難認有殺人動機，加上被害人顱骨無骨折、顱內及胸腹腔內無出血，可見劉沒連續攻擊要害。從錄影畫面來看，劉在發現妻子沒反應後，隨即起身「道歉」，並找朋友協助、聯絡員警，也被認定無殺人故意。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

劉姓男子（左）與范姓妻子（右）發生口角，拿起持登山杖、球棒將范女毆打致死。圖／翻攝臉書
劉姓男子（左）與范姓妻子（右）發生口角，拿起持登山杖、球棒將范女毆打致死。圖／翻攝臉書

殺人 桃園 離婚

延伸閱讀

日本政府對跨性別公務員使用女廁設限 最高院認違法

他被分手勒斃女友...法官憂假釋太久改判15年 凶手又上訴想減刑

影／台南男遭虐殺丟包醫院！6嫌到案 警起出棍棒及8長短槍

愈唱衰愈要打臉！哈利與梅根不讓酸民詛咒「離婚」成功

相關新聞

得知孕妻「懷的是女兒」 離譜人夫竟勸吃偏方幫胎兒變性

桃園一名男子長年不務正業，家中經濟全靠妻子開美髮店支撐，卻不肯幫忙家務，甚至得知妻子懷孕是女胎，還要求對方吃偏方助胎兒變...

妻想離婚遭夫棍棒毆打 見人被打死不動才對屍道歉遭判12年刑

劉姓男子待業失意，常跟范姓妻子要錢，去年9月因妻子有意離婚，兩人爭吵，劉一氣之下拿球棒、登山杖打死對方，伴屍10小時後自...

否認性騷擾女部屬還寫情書 李伯道再發聲明強調「問心無愧」

懲戒法院前院長李伯道5月8日退職，傳聞是因四度性騷擾女部屬，被害人向時任司法院秘書長林輝煌求助後，李才「提前退休」。女部...

彰化縣已4名議員當選無效 黃俊源競選團隊涉買票也確定下台

彰化縣又一名國民黨縣議員黃俊源被彰化地方法院判決當選無效，法院指出，第二選區議員黃俊源去年11月五合一大選時，其競選團隊...

控律師性騷MeToo被害人再發聲 杜絕不適任講師入校園

MeToo被害人黃綺瑀日前具名指控曾遭李姓執業律師以肢體及言語性騷擾，今天再由花蓮縣議員魏嘉賢陪同，表示有其他被害人私訊...

長科股價重挫跌停 董座黃嘉能涉內線交易收押理由曝光

上櫃半導體廠長科董事長、長華總經理黃嘉能，昨天被高雄地院裁定羈押禁見，長科昨發布重訊指黃嘉能收押與公司營運無關，據了解，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦