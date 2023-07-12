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長科股價重挫跌停 董座黃嘉能涉內線交易收押理由曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

上櫃半導體廠長科董事長、長華總經理黃嘉能，昨天被高雄地院裁定羈押禁見，長科昨發布重訊指黃嘉能收押與公司營運無關，據了解，黃嘉能被收押，是因為3年前涉及內線交易，上月16日檢調就曾大動作至長華公司搜索，當時帶回8人調查，只是檢方聲押後，黃被法院以200萬元交保，檢提抗告後經撤銷發回，最後裁准收押禁見。

檢調掌握，某科技公司2020年期間股價異常波動，經檢調立案偵辦後，上月16日發動搜索，由雄檢指揮調查局南機站至長華等公司，帶回黃嘉能等8人調查。

當時檢調發現，黃嘉能疑似在該科技公司掛牌前取得內線消息，率先進場投資獲利，上月搜索後，檢方認為黃嘉能犯罪嫌疑重大，向高雄地院聲請羈押，但法院審理後，認為相關事證都已查扣，黃無羈押必要裁定200萬元交保。

檢方不服院方裁定提起抗告，月初經高雄高分院撤銷發回，昨雄院重開羈押庭，法官審酌檢方事證，認為黃嘉能有勾串證人、滅證之虞，裁定准押，至於黃嘉能實際獲利金額，檢方仍在調查釐清中。

長科昨深夜發布重大訊息，指公司董事長、同時也是長華總經理黃嘉能，被高雄地方法院裁定羈押禁見，公告點名黃嘉能收押與公司營運無關，財務運作正常，不受影響。公司強調，黃嘉能將對高雄地方法院的裁定提出抗告。

長科董事長黃嘉能。聯合報系資料照片
長科董事長黃嘉能。聯合報系資料照片

半導體 內線交易

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