高雄女遇詐騙報錯資料 衰男帳戶遭凍結領不出錢

高雄余姓女子被詐騙集團騙走數萬元，報警時給錯詐團帳戶，害嚴姓男子帳戶被凍結半年，無法領錢只能借錢度日，嚴男認為警方未盡調查責任，提告三民二分局陽明派出所求償10萬元，另對余女求償5萬元，法官認為警方是依法行政，余女也不是故意報錯資料，判嚴男敗訴。

2022年5月，余姓女子被自稱警察的陳姓男子欺騙感情，去年5月至8月間，陸續匯款給陳男1000至8800元不等金額，但錢給了，陳男卻開始裝死，余女認為遇到感情詐騙，跑到高市警三民第二分局陽明派出所報案。

警方要求余女提供匯款帳戶，結果余女卻將超商匯款的明細交給警方，其中1筆是她匯款給嚴姓男子，作為紫微斗數補財庫使用，警方受理後，員警再度向余女確認帳戶資料，余女肯定自己給的資料沒錯，於是員警通報反詐騙平台後，將嚴男帳戶列為警示帳戶。

事後余女發現給錯帳戶，8月17日曾到派出所求助，但該帳戶已被列入警示，無法說取消就取消，嚴男也因此長達半年期間無法領款，害他身上沒錢生活只好一直向親友借錢。

嚴男另對余女提誣告罪，檢方認為，余女事後有到警局澄清自己給錯帳號，並不是故意要陷害嚴男，偵結處分不起訴。民事部分，嚴男則向受理報案的陽明派出所求償10萬、余女5萬元。