五億生再審檢察官曾辦過「邪教案」？台中高分檢這樣說

台中市賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶殺人罪部分獲不起訴，賴母律師4日遞狀再審，台中高分檢昨天分案給承辦檢察官，預計最快20天內會有結果，決定是否發回地檢署重新調查，據傳承辦此案的檢察官是曾偵辦、參與「日月明功」、「女聖師」等邪教虐死案的林彥良，台中高分檢表示，不予評論。

台中高分檢主任檢察官吳萃芳說，此案牽涉利益龐大，若透露承辦股檢察官的身分的話，恐影響再議案件的調查，審酌兩造權益，針對媒體報導有關再議案件的承辦檢察官身分，「不予評論」，也希望外界在再議意見審酌告一段落前，還給司法純淨的辦案空間，將盡速、妥善審酌此案。

吳萃芳說，此案是團隊辦案模式，會由擬稿檢察官負責後，再由主任檢察官、檢察長等人，層層審酌，確認是否完備，而且層層經手的檢察官都富有偵辦經驗，國人可以放心。

經查，負責五億賴姓高中生再議案件的檢察官是林彥良，過去擔任台中地檢署主任檢察官期間，曾任襄閱，負責對外新聞聯絡發布，擔任襄閱期間，也協助「女聖師」林欣月的教唆傷害、殺人案，目前仍在台中地院審理中。

另外，林其他偵辦知名案件，包括2011年首件跨境電信詐欺跨境掃蕩遣返326人，俗稱「空中監獄」案，以及2012年主辦及協同專組檢察官偵辦菲國射殺我屏東廣大興28號漁民案、彰化日月明功邪教案、富味香食安詐欺案、頂心劣油案、偵辦跨境電信詐騙案（涉南韓、日本、多明尼加、拉脫維亞、美國及中國大陸）等重大案件。

林調任二審檢察官期間，受命擔仼行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」推動成員，先後擬定「跨境詐欺集團溯源斷根計畫」、「新世代打擊電信網路詐欺查緝督導計畫」，確立詐欺案件跨級跨轄協同辦案的機制，強化偵查與行政機關在打詐議題的整合。

最高檢察署檢察總長邢泰釗因此案國人關注，7日時彙整相關國人意見，發交給台中高分檢指派富有偵查經驗的檢察官，依刑事訴訟法規定，予以審酌偵查是否完備，以安定民心，也將調查結果，陳報台灣高檢署、最高檢察署。