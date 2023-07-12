檢警專業分工 曹興誠提救治司法二支箭

聯電創辦人曹興誠、立委蔡易餘、游毓蘭、賴香伶、邱顯智及民間團體，上午出席台灣公民人權聯盟在立法院舉辦的「救治司法癱瘓的二支箭 檢警專業分工、落實刑事妥速審判法」記者會，會中曹興誠表示，司法體系處理案件遲緩異常，幾近癱瘓。檢察官每人每年需要承辦案件超過900件，早已不堪負荷，提出「檢警專業分工」與「落實刑事妥速審判」的法改革，好救治癱瘓的司法體制。

曹興誠指出刑事偵查可仿效其他民主國家，刑事案件主要交由警察偵辦，再移請檢察官決定是否起訴並負責法庭攻防。兩者分工合作，避免職權重疊的「檢警專業分工」。而法庭刑事案件的檢察官，在一審敗訴後，在現行體制容許檢察官不需任何理由即可上訴。應該改革規定，檢察官在一審敗訴後，除非有重大理由，否則不得上訴，落實「刑事妥速審判法」。 聯電創辦人曹興誠（右二）、立委蔡易餘、游毓蘭（左一）、賴香伶、邱顯智（左二）及民間團體，上午出席台灣公民人權聯盟在立法院舉辦的「救治司法癱瘓的二支箭 檢警專業分工、落實刑事妥速審判法」記者會。記者黃義書／攝影 聯電創辦人曹興誠（中）、立委蔡易餘、游毓蘭（左一）、賴香伶、邱顯智（左二）及民間團體，上午出席台灣公民人權聯盟在立法院舉辦的「救治司法癱瘓的二支箭 檢警專業分工、落實刑事妥速審判法」記者會。記者黃義書／攝影