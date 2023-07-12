快訊

服外役監喝酒、介紹特種行業「放縱不羈」！易寶宏移回花蓮監獄服刑

黃子佼強吻、拍攝未成年少女裸照遭告發 列「他」字案被告

Toyz被爆勾搭「三寶媽」性感小模 綠帽老公氣炸：找不到人

服外役監喝酒、介紹特種行業「放縱不羈」！易寶宏移回花蓮監獄

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市信義區「夜店殺警案」罪犯、資深藝人易淑寬的兒子易寶宏移外役監執行，不分黨派總統參選人同撻伐，不過，易於返家探視期間飲酒、拍照上傳社群網站，法務部矯正署查證屬實，昨天決議將他解送花蓮監獄執行。

法務部今天指出，易寶宏於台東戒治所附設台東監獄武陵外役分監執行獲准返家探視期間，於2022年8月15日，利用個人社群網站帳號標記特種行業的聯絡方式而加以宣傳。

此外，易寶宏又於2022年12月10日違反嚴禁飲酒的應遵守事項，除了在外與友人飲酒、聚會，並拍照上傳社群網站，經調查後，易寶宏坦認不諱，經查證屬實，易的行為已違反外役監受刑人返家探視期間不得從事與返家探視無關活動及飲宴規定。

法務部指出，准許外役監受刑人返家探視的目的，在於與家人深化感情連結，藉由加強家庭支持功能，以使其順利復歸社會，武陵外役分監於受刑人返家探視前，皆有辦理行前宣導，並發給返家探視應遵守事項。

不過，易寶宏卻未恪守規範，於返家探視期間，從事與返家探視目的無關的行為，違反外役監中間性處遇措施精神，經台東監獄監務委員會議認定行為放縱不羈，為嚴重違反返家探視規定的重大事由。

法務部說，易寶宏已違反外役監條例第18條規定，不適於外役監執行，矯正署於本月11日據報依法審核後，准予易解送花蓮監獄執行。

夜店殺警主嫌易寶宏。圖／聯合報系資料照片
夜店殺警主嫌易寶宏。圖／聯合報系資料照片

外役監 監獄 法務部

延伸閱讀

殺警服外役監惹議 應曉薇批賴清德動怒矯情「獄政改革最大諷刺」

【即時短評】加嚴外役監條例慢吞吞 背後什麼文章？

學長白死了！「外役監」聲量單日破1萬7 政府拚9月修法救選情？

外役監爭議起 賴士葆：不得遴選範圍應納經濟犯、貪汙犯

相關新聞

獨居、有電視…陳致中入監被爆「如度假」 獄方發聲：都照規定來

前高雄市議員陳致中，因洗錢、偽證等罪被判刑1年2月，今年5月11日下午發監執行，但有獄友爆料稱陳致中享受特權，不僅獨居牢...

黃子佼被爆強吻、拍攝未成年少女裸照 遭列「他」字案被告

藝人黃子佼上月遭爆強吻少女並拍攝裸照，事後公布3隻道歉影片，卻爆料更多藝人吸食毒品，宛如核彈級自白。因有民眾事後告發黃子...

死者家屬找民代幫忙但「和解破局」 竟也成槍手減刑關鍵

葬儀社員工劉子琰前年10月在宜蘭市縣民大道二段與環市東路口製造假車禍，近距離射殺羅姓宿敵。檢方依殺人等罪起訴，籲請法官不...

詐騙女網賽補助款977萬 「卡神」楊蕙如辯：不辦會變國際醜聞

被視為綠營網軍的「卡神」楊蕙如被控以易始公司籌辦2017、2018年度WTA台灣公開賽，以杰美、品原公司發票詐領補助款9...

為逼中華電信員工還錢 女子罵她「勾引朋友老公」罰3千

新竹羅姓女子不滿林姓女子和自己老公過從甚密又欠錢不還，為逼林女出面還錢，去年7月竟在抖音平台辱罵林女：「神腦中華電信員工...

航港局濫發小船駕照弊案延燒 收賄技佐坐牢時再咬出9港務警察

時任航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒，因收賄替船舶業者偽造核發營業用動力小船駕照等，被依貪汙罪判9年2月確定入獄；宋服...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦