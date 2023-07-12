服外役監喝酒、介紹特種行業「放縱不羈」！易寶宏移回花蓮監獄

台北市信義區「夜店殺警案」罪犯、資深藝人易淑寬的兒子易寶宏移外役監執行，不分黨派總統參選人同撻伐，不過，易於返家探視期間飲酒、拍照上傳社群網站，法務部矯正署查證屬實，昨天決議將他解送花蓮監獄執行。

法務部今天指出，易寶宏於台東戒治所附設台東監獄武陵外役分監執行獲准返家探視期間，於2022年8月15日，利用個人社群網站帳號標記特種行業的聯絡方式而加以宣傳。

此外，易寶宏又於2022年12月10日違反嚴禁飲酒的應遵守事項，除了在外與友人飲酒、聚會，並拍照上傳社群網站，經調查後，易寶宏坦認不諱，經查證屬實，易的行為已違反外役監受刑人返家探視期間不得從事與返家探視無關活動及飲宴規定。

法務部指出，准許外役監受刑人返家探視的目的，在於與家人深化感情連結，藉由加強家庭支持功能，以使其順利復歸社會，武陵外役分監於受刑人返家探視前，皆有辦理行前宣導，並發給返家探視應遵守事項。

不過，易寶宏卻未恪守規範，於返家探視期間，從事與返家探視目的無關的行為，違反外役監中間性處遇措施精神，經台東監獄監務委員會議認定行為放縱不羈，為嚴重違反返家探視規定的重大事由。