女友愛上別人要分手 吃醋男大鵬灣拿彈簧刀殺死情敵判關14年定讞

屏東男子黃凱鴻不滿鄭姓女友要求分手、與李姓男子過從甚密，夥同友人約鄭女、李談判，黃一時氣憤拿彈簧刀刺殺李，導致傷重不治，黃報警自首，一、二審皆依殺人罪判黃14年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

黃家住台中，與鄭女交往多年，不時專程南下與女友約會，因發覺兩人感情生變，女友承認對李有好感，黃於是約李、女友到大鵬灣談判。

黃2022年4月12日凌晨1時許，見女友、李抵達大鵬灣跨海大橋下停車場，即和友人上前一陣拳打腳踢，黃事後拿出隨身攜帶的彈簧刀，朝李肩、背部猛刺，並砸毀李的轎車。

李因刀傷傷及胸主動脈及左下肺葉，造成左側大量血胸及氣胸，案發約20分後，黃報警自首，自稱與人互毆受傷，警方獲報趕往現場，緊急送李就醫搶救仍傷重不治。