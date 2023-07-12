網路愛情交友遇詐騙 癡情男被灌迷湯險遭騙153萬

程姓男子在網路上交女網友，雙方在LINE熱烈互動1個多月後，對方見他陷入愛情陷阱後，謊稱打算移民台灣共築愛巢，昨天商請她協助幫忙匯款事宜，程信以為真，欲前往台南市民生路某銀行匯款153萬多元，經警方和銀行行員及時勸阻才未匯錢。

42歲程姓男子日前在網路上認識一名韓國籍女網友，對方誆稱她在葉門擔任紅十字會救援人員，程與對方加LINE後暢談了1個多月，韓籍女網友日夜噓寒問暖，更開始討論彼此的未來。

程陷入情網後，昨天下午3點多，對方以工作上需要採購大量辦公用品，需向美國品牌公司購買美金4萬9000元(約新台幣153萬4900元)的商品，並誆稱無法在葉門當地銀行進行匯款，希望程男協助先行匯款，待近日來台相聚時歸還。