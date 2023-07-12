死者家屬找民代幫忙但「和解破局」 竟也成槍手減刑關鍵

葬儀社員工劉子琰前年10月在宜蘭市縣民大道二段與環市東路口製造假車禍，近距離射殺羅姓宿敵。檢方依殺人等罪起訴，籲請法官不要因他「自首」而減刑，一審判22年徒刑，台灣高等法院駁回劉上訴。最高法院以「被害人家屬委託民意代表介入致使雙方無法達成和解」而認為劉盡力和解，殺人部分撤銷。高院更一審今改判16年徒刑。

一審就劉子琰殺人罪處18年徒刑，殺人未遂處刑7年，犯槍砲罪部分判2年8月徒刑、併科罰金5萬元，有期徒刑部分應執行22年。其中，殺人未遂、槍砲部分今年3月最高法院已駁回上訴定讞。

檢方起訴指出，劉子琰（24）與羅姓男子素有怨隙、債務糾葛，羅屢對劉的家人砸車、砸店，還透過弘仁會嘉義分會成員放話要圍剿劉，劉因此萌生殺意。2021年10月19日凌晨2點多，劉開車尾隨羅姓與吳姓男子乘坐的轎車，並在路口追撞、製造假車禍，誘使羅下車察看。

羅姓男子因下車了解狀況，突然被喊名勒令「站好」，旋遭劉子琰持槍射擊。羅中彈後慌忙上車，劉則站在駕駛座門外，近距離朝羅再射2槍，其中1槍射中羅左側顳部，子彈貫穿顱腦，羅送醫不治。坐在一旁的吳姓友人也遭波及，遭子彈打到左手橈骨骨折。案發後，劉子琰帶著槍彈到宜蘭分局新民派出所自首。

劉子琰有槍砲彈藥刀械管制條例前科，遭判刑1年6月，併科罰金3萬元，但獲緩刑3年。宜蘭地院認為劉緩刑期間不知悔改，不僅以槍彈殺人，甚至基於殺人之不確定故意，朝同在車內、素不相識的吳姓男子開槍，嚴重破壞社會秩序。但對於檢察官籲請不要以「自首」減刑部分，宜院認為劉自首後坦然接受警員詢問、檢察官訊問，仍予減刑；但他沒說也有朝吳姓男子射擊，殺人未遂部分不算自首。

一審判決後，劉上訴。高院前審開庭時，劉對犯案過程沒有意見，但不承認有槍擊吳姓男子。劉說，他不認識吳，也沒有要攻擊對方，當時他的心思全都在羅的身上，根本沒注意到車內是否有別人，主張是過失傷害而非殺人未遂，前審不採信。

案子到了最高法院，法官認為劉有心和解，但因被害家屬委託民代介入，使得和解破局，高院以劉未和死者家屬達成和解賠償而認為他犯後態度不好，「猶待慎酌」，撤銷、發回更審。